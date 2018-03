PRESUPUESTOS. RIVERA EMPLAZA A RAJOY A GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN VEZ DE QUEDARSE "A LA DERIVA, SOLO Y PARALIZADO"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, emplazó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cumplir sus compromisos para garantizar la estabilidad con el apoyo de su grupo en vez de quedarse "a la deriva, solo y paralizado".



En su intervención abierta a los medios de comunicación en la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera aseguró que su partido está "a la espera de que este Gobierno paralizado mueva ficha" para buscar apoyos para los Presupuestos Generales del Estado, y emplazó por ello a Rajoy a olvidar su "crisis interna" y las encuestas y pensar en los españoles.

Dejó claro que no habrá apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos si el Gobierno no recoge en ese proyecto las partidas para materializar los acuerdos con su grupo y dejar de "machacar" a la clase media trabajadora y a quienes más han sufrido la crisis y los recortes.

También insistió en la necesidad de bajar el IRPF para que, por ejemplo, los pensionistas que perciban entre 1.000 y 1.200 euros al mes tengan en su bolsillo entre 33 y 60 euros más; incrementar una semana el permiso de paternidad; desgravar con 1.000 euros a quienes ocupen una plaza de escuela infantil entre cero y tres años para sus hijos; comenzar con 500 millones "sin bolitas, sin trucos y sin magia" la equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; priorizar infraestructuras productivas y aplicar el complemento salarial para 600.000 jóvenes.

Hasta que no se cumplan todos esos compromisos "no habrá luz verde" de Ciudadanos a los Presupuestos, aseguró, por lo que Rajoy tiene que decidir si vuelve "al redil de la estabilidad" o decide quedarse "a la deriva, solo y paralizado".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso