PRESUPUESTOS. CS ESPETA AL PSOE: "PARA PARTIDOS INÚTILES YA TENEMOS A PODEMOS"

La dirección de Ciudadanos emplazó de nuevo este martes al PSOE a negociar para permitir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con el argumento de que en España "para partidos inútiles ya tenemos a Podemos".



Lo dijo en rueda de prensa el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, al "presentar" también unos Presupuestos que Ciudadanos siente como propios, ya que incorporan todas sus exigencias en partidas que suman 8.000 millones de euros.

Es un Presupuesto "equilibrado" que empieza a devolver el esfuerzo que las clases medias trabajadoras han hecho durante la crisis y que al mismo tiempo cuadra las cuentas y cumple el objetivo de déficit y los compromisos de España, argumentó. Además, añadió, es "probablemente el más social" de la última década, un "cambio de rumbo naranja" que prioriza partidas sociales.

Roldán desgranó algunas de esas partidas, como las que permitirán bajar impuestos a los mileuristas, tanto trabajadores como pensionistas, facilitar la conciliación, complementar el salario de jóvenes en formación o mejorar las pensiones más bajas.

Tras enumerar esas políticas volvió a pedir al PSOE "que deje de bloquear España" y se sume a esas mejoras, porque si no "tendrá que dar explicaciones" de por qué, por ejemplo, después de reclamar una subida de las pensiones equivalente al IPC se niega a que las más bajas suban el doble.

Habría más margen para gasto social si el PSOE en sus años de gobierno no hubiera destruido tres millones de empleos ni "arruinado" las cajas de ahorro, denunció, pero aun así los Presupuestos contienen importantes partidas que no pueden rechazar. Los socialistas, dijo, deberían "mirarse los cuadros del Presupuesto y aprenderse los números, que no es un esfuerzo muy grande".



