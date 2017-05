PRESUPUESTOS. RAJOY ALERTA DEL “DISPARATE” DE NO APROBAR LAS CUENTAS PÚBLICAS

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó este sábado del “disparate” nacional que supondría no sacar adelante el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Por ello, se comprometió a hablar con “todos”, pese a que haya quien piensa que “pierde el tiempo”.

El líder del PP se pronunció en estos términos al clausurar en Santa Cruz de Tenerife el VIII Congreso insular, donde avisó de los perjuicios para España, las comunidades autónomos y los españoles si no se aprueban los PGE. “Sería negativo y por eso vamos a trabajar y recabar más apoyos de los que hemos conseguido”, aseguró.

Rajoy se congratuló del primer paso que se ha dado esta semana en el Congreso que rechazó las enmiendas a la totalidad. “Pero nos queda dar el segundo paso, que es el más importante y para aprobarlos no llegan 175”, constató en Canarias, cuando el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, podría ser determinante.

Agradeció la “responsabilidad, sensatez y sentido común” que en este trámite parlamentario han demostrado el PP, Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria, “cuatro fuerzas políticas que, desde posiciones diferentes, han sido capaces de entenderse y ponerse de acuerdo”, lo que proyecta un “magnífico mensaje” fuera de nuestras fronteras.

Explicó que a partir de ahora intentará recabar más apoyos y para conseguirlo pretende hablar “con todos”. “Yo, desde luego, voy a hablar con todos y algunos pueden pensar que en algún caso pierdo el tiempo, eso ya lo veremos, pero voy a escuchar las razones de todos”, señaló el jefe del Ejecutivo.

KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail)