PRESUPUESTOS. RAJOY DESCARTA ADELANTAR LAS ELECCIONES SI NO APRUEBA LOS PGE DE 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este martes que se esté planteando convocar elecciones generales anticipadas si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Es más, se mostró esperanzado de poder sacar adelante las cuentas públicas “en un tiempo razonable” si se continúa en la actual dinámica de trabajo.

Así se pronunció en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, revelase hoy que el Gobierno tampoco va a aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos esta semana.

“Efectivamente, vamos a retrasar un poco la presentación de los Presupuestos porque creemos que es fundamental que tengamos los apoyos suficientes para conseguirlo”, expuso Rajoy, antes de decir que no cree que el Gobierno vaya a tener “ningún problema” si continúa trabajando como hasta ahora.

El Ejecutivo, prosiguió, sigue “buscando las mayorías” que requiere este trámite, tal y como ya hizo en el presente curso. “No está en mi horizonte en ningún caso adelantar las elecciones sea cual sea el resultado de esto”, dijo al ser preguntado si se plantea un adelanto electoral si no recaba los apoyos suficientes.

