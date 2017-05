PRESUPUESTOS. EL PSOE DENUNCIA QUE EL PP Y CS QUIEREN VETAR EL DEBATE DE MILES DE ENMIENDAS

El portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Pedro Saura, acusó este miércoles al PP y a Ciudadanos de intentar "vetar" el debate de miles de enmiendas parciales presentadas por otros grupos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en la Cámara.

Saura deduce esa intención de las exposiciones "preocupantes" que esos dos partidos hicieron en la reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, el día anterior, al ordenar los trabajos para el debate de esas enmiendas. PP y Ciudadanos, aseguró, quieren "mutilar" el debate eliminando directamente unas 4.000 del total de 6.000 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

Denunció que se trata de una "felonía política" que no tiene precedentes en el Congreso de los Diputados, ni siquiera durante las mayorías absolutas del PP, y de la que participa el partido liderado por Albert Rivera.

El argumento que esgrimen, según explicó, es que no hay recursos suficientes en la sección de los Presupuestos a la que se pretende cargar el coste de esas enmiendas, que es de 15.000 millones de euros.

Sin embargo, los socialistas replican que han presentado enmiendas para dotar a esa sección de hasta 9.000 millones de euros adicionales, y acusan al PP y a Ciudadanos de discernir entre "enmiendas de primera y de segunda" porque reconocen que esos recursos se agotan debido a sus propias enmiendas.

Saura aseguró que los socialistas están enmendando con los mismos mecanismos empleados desde 1996 en el trámite de los Presupuestos, y denunció que el motivo oculto por el que el PP y Ciudadanos quieren vetar el debate de esas enmiendas es porque no quieren tener que votar en contra de ellas debido al efecto que tendría entre sus electores.

El PSOE prepara ya un recurso que presentará ante la Mesa de la Comisión de Presupuestos y, en caso de no prosperar, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, aunque su resolución podría retrasar el debate de las enmiendas parciales, previsto para la próxima semana.

