PRESUPUESTOS. DEFENSA RECONOCE QUE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS “DETERIORARON” “CAPACIDADES ESENCIALES” PARA LA DEFENSA NACIONAL

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, reconoció este lunes que los recortes presupuestarios aplicados en defensa durante los últimos diez años supusieron un “deterioro” de “muchas capacidades esenciales” para la defensa nacional



Así se pronunció Conde durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) referidas a las materias objeto de su competencia.

El secretario de Estado subrayó que este proyecto de presupuestos es “mejor” que el del año pasado, si bien dejó claro que “no es suficiente”. Esto le sirvió para reconocer que desde 2008 el presupuesto que España dedica a su defensa “ha ido reduciéndose en cantidades inasumibles”, alcanzando en su “peor momento” una reducción del 40%.

Defendió que el Gobierno ha ido aumentado “poco a poco” las cifras presupuestarias, alcanzando este año las cifras de gasto de 2008.

No obstante, llamó la atención ante el hecho de que “los recortes en defensa” en la última década supusieron un “deterioro” de “muchas capacidades esenciales” para la defensa nacional: la infraestructura, el sostenimiento, la reposición de materiales consumibles y la renovación del sistema de armas.

“Llevamos prácticamente una década sin incorporar a nuestras Fuerzas Armadas equipos que sustituyan a otros obsoletos o que aporten los muy notables avances tecnológicos desarrollados en este período”, dijo.

AMORTIZACIÓN PEAS

Explicó que de los 30.000 millones de euros pendientes de pago en 2011 de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) se ha amortizado ya un 40%. Por ello, consideró “razonable” la puesta en marcha de un “nuevo ciclo inversor”, “al menos por ese importe”, para modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, defendió que ese “nuevo ciclo inversor” redundaría positivamente en la creación de empleo y destacó que esas capacidades son “imprescindibles” para “garantizar que el país que entre todos hemos construido, el espacio de democracia, libertad y justicia que tenemos y nos esforzamos por mantener y mejorar, siga siendo reconocible y podamos disfrutar de sus beneficios”.

El secretario de Estado afirmó que España ha salido de la “peor crisis económica del último medio siglo” y aseveró que ha llegado el momento de que el país “cumpla también sus obligaciones internacionales en materia de defensa, y lo más importante, de comprometernos con la seguridad de los ciudadanos españoles”.

El gasto del Gobierno español en Defensa en 2018 será de 9.255,9 millones de euros, situándose en el 0,92% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima más que el año pasado.

Las cuentas públicas incorporan una partida de 8.087 millones de euros para el Ministerio de Defensa, una cuantía que no incluye las dotaciones para operaciones de mantenimiento de la paz, que se financian con cargo a los fondos de contingencia.

No obstante, este año se ha optado por atender la recomendación del Tribunal de Cuentas para incorporar las operaciones de mantenimiento de la paz en las cuentas públicas.

De este modo, se dedicarán 1.114,3 millones a las operaciones de mantenimiento de la paz, de los que 300 millones están incluidos en los Presupuestos y el resto se obtendrá de los fondos de contingencia mencionados con anterioridad. Esta adición provoca que el presupuesto de Defensa ascienda a 9.255,9 millones de euros, 554,8 millones más que el año pasado, un 6,38% más.

COMPROMISO DEL 2% PIB

Estas cifras representan un gasto en Defensa del 0,92% del PIB, una décima más que el año pasado cuando se quedó en el 0,91%, mientras que en 2016 fue del 0,81%. Este porcentaje se queda lejos del 2% que los países de la OTAN -España incluida- se fijaron como meta en la Cumbre de Gales celebrada el año 2014. El Gobierno ya ha se ha comprometido ante la Alianza Atlántica a gastar el 1,53% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2024, es decir, algo más de 18.000 millones de euros.

En el año 2018 la dotación para inversiones reales, excluidas las dotaciones destinadas a operaciones de mantenimiento de la paz, ascienden a 2.654 millones lo que supone un incremento del 18 % respecto al ejercicio anterior.

En cuanto al pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) se han incluido 2.164 millones de euros. De este modo, el Gobierno elimina por segundo año consecutivo la figura del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios con los que financiar estos programas que ha sido declarada inconstitucional.

Defensa destinará 4.487 millones de euros a gastos de personal, mientras que dedicará 831 millones para atender los gastos operativos y de funcionamiento necesarios para la profesionalización de los militares. Mantiene en 79.000 el número total de efectivos de tropa y marinería que formarán parte de las Fuerzas Armadas durante 2016, lo que supone mantener el mismo límite que el año anterior. El presupuesto de los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa –Inta, Isfas e Invied- asciende a 1.179,76 millones, un 9,45% más.

Conde señaló que las principales novedades del presupuesto son las siguientes: incremento en gasto de personal en 71,9 millones (+1,59%), alza de las dotaciones que ayudarán al cumplimiento de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas por importe de 90,04 millones (+12,33%), subida de las inversiones permanentes de 651,7 millones, consolidación de los PEAs por valor de 1.824,5 millones e inclusión de una partida de 300 millones de operaciones de mantenimiento de la paz.

En cuanto a los PEAs, apuntó que a la consolidación de los 1.824,5 millones de euros se le añade una adición de 340 millones que se destinarán a la amortización de los adelantos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en los siguientes programas: Buque de Acción Marítima Fase I (289,7 millones), helicóptero medio ‘Cougar’ (35,6 millones), avión apagafuegos Canadair (546,4 millones) y Buque de Acción Marítima Fase II (14,1 millones).

A ello se añade que con los pagos previstos en 2018 se finalizarán los programas del Buque de Aprovisionamiento de Combate, Buque de Proyección Estratégica, Buque de Acción Marítima Fase I, Helicóptero ‘Cougar’, los nodos de comunicaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), helicóptero ‘Eurocopter EC-135’, avión apagafuegos ‘CL-415’ y el programa tecnológico de desarrollo del vehículo 8x8.

OPERACIONES DE PAZ

Respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz, presumió de que España se encuentra en el “reducido grupo de países que exportan seguridad y estabilidad”.

Incidió en que para la atención de cuotas a organismos internacionales se destinarán créditos por valor de 72,6 millones de euros, la misma cifra que el año anterior. De esa cifra, 59,7 millones se dedicarán a la OTAN y 7,9 millones a la UE.

Las transferencias a comunidades autónomas no experimentan ninguna novedad y mantiene los 5,2 millones de euros de asignación presupuestaria destinados en su totalidad a formación en escuela de suboficiales.

Por último, explicó que las transferencias a los centros universitarios de la defensa crecen: Zaragoza (1,8 millones), Madrid (350.000), Marín (603,5 millones) y San Javier (152,7 millones).



