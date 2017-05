PRESUPUESTOS. CS DICE AL PSOE QUE LAS CUENTAS NO SON "LA CARTA A LOS REYES MAGOS"

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre, dijo este miércoles al PSOE que las cuentas del Estado no son "la carta a los Reyes Magos" y que si se proponen mas gastos hay que proponer al mismo tiempo métodos y cuantías de financiación.

Francisco de la Torre denunció en los pasillos del Congreso de los Diputados que el PSOE se ha "podemizado" y formula "promesas imposibles" que cuestan unos 46.900 millones de euros que no detalla cómo financiar, por lo que aprobar sus enmiendas equivale a "cargarse" los Presupuestos.

Así respondió el portavoz de Ciudadanos a la denuncia del PSOE sobre el supuesto intento del partido de Albert Rivera y el PP de "vetar" el debate de miles de enmiendas parciales alegando que no hay recursos en la sección a la que pretenden cargarlas.

Aseguró que Ciudadanos está de acuerdo en debatir, "pero sobre cuentas, no sobre cuentos chinos", y sentenció que las enmiendas "no son votables" si no tienen una alternativa de financiación, no solo porque lo diga el Reglamento del Congreso de los Diputados sino "por sentido común".

