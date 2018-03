PRESUPUESTOS. CIUDADANOS CONFÍA EN QUE EL PNV ACABE RESPALDANDO LOS PRESUPUESTOS TRAS LA CONCESIÓN DEL CUPO

La dirección de Ciudadanos confía en que el PNV acabe respaldando los Presupuestos Generales del Estado porque, aseguran, tras la concesión del cupo vasco no se entendería una negativa de los nacionalistas vascos a corresponder con un gesto de responsabilidad con el Estado.



El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el martes serán presentados en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para empezar su tramitación parlamentaria.

El primer paso de esa tramitación es el debate de totalidad, toda vez que se espera que varios partidos de la oposición presenten enmiendas de devolución al Gobierno o bien de alternativas a las cuentas, y el proyecto tiene que superarlas para proseguir con la tramitación parlamentaria.

Por el momento, el Gobierno cuenta solo con los apoyos del PP, que suma 137 escaños contando a los de UPN y al de Foro Asturias, más los 32 de Ciudadanos, que serían insuficientes frente al voto en contra de todos los demás partidos si no hay al menos varias abstenciones.

El PNV mantiene su negativa no ya a respaldar los Presupuestos sino siquiera a negociarlos, y señala como obstáculo inicial para ello la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, asegurando que no hay posibilidad de votar con el PP mientras se mantenga esa situación.

De mantenerse esa posición, la única opción para que el PNV pudiera acabar respaldando las cuentas públicas del Estado es que antes de la votación decisiva de las enmiendas parciales, después de los trámites de ponencia y comisión, haya un gobierno en la Generalitat de Cataluña que permita levantar la aplicación de ese precepto constitucional.

Sin embargo, desde Ciudadanos confían en que sea cual sea el escenario en Cataluña el PNV acabe respaldando las cuentas, aunque reconocen que para agarrarse a esa convicción solo tienen los dictados de la lógica y del sentido común.

CÁLCULO "FRAUDULENTO"

Subrayan que la aprobación del cupo vasco fue una concesión considerable por parte del Estado y la respuesta del PNV ahora no puede desentenderse de la aprobación de los Presupuestos. Ciudadanos votó en contra de aquella ley porque considera que el concierto es un "privilegio" que, pese a estar reconocido en la Carta Magna, implica una discriminación de las demás comunidades autónomas en su financiación. Además, cree que el cálculo del cupo fue "fraudulento" en beneficio de Euskadi y en detrimento del Estado.

Desde Ciudadanos aseguran que "no se entendería" que después de aquello el PNV mantuviera su oposición a los Presupuestos, y recuerdan además que el proyecto del Gobierno incluye partidas para algunas infraestructuras en el País Vasco a las que los nacionalistas tendrían muy complicado oponerse.

Así, creen que, aunque a corto plazo pueda mantener la escenificación de esa oposición, en el momento definitivo el PNV permitirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y con ello de todas las medidas contenidas en el proyecto, algunas de las cuelas responden al acuerdo de investidura con Ciudadanos.



