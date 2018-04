PRESUPUESTOS. EN COMÚ PODEM DEPLORA QUE EL GOBIERNO NO SATISFAGA LOS “BOLSILLOS” DE LOS CIUDADANOS Y NO APROVECHE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, deploró este miércoles que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no satisfaga los “bolsillos de la gente” con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, a su parecer, no aprovechan el crecimiento económico del PIB para “afrontar” las desigualdades sociales.



En una entrevista en Servimedia, Vendrell denunció que los Presupuestos que presentó este martes en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “no dan la respuesta adecuada” a la ciudadanía y dan señal de que el Gobierno vive una “legislatura perdida” consecuencia de una “década perdida”.

“Ha habido un crecimiento del PIB que no se ha traducido en la mejora de las condiciones de vida”, subrayó el diputado de la confluencia catalana de Unidos Podemos, para seguidamente agregar que España se sitúa “entre los cuatro países que peor redistribuyen la riqueza”. En este sentido, afirmó que el gabinete de Mariano Rajoy ha presentado unas cuentas que colocan al país a la altura de lugares como Letonia, Rumania o Bulgaria. “No estamos convergiendo con la Europa más próxima en términos sociales”, destacó.

Tras lamentar que las cuentas públicas no se traducen en más dinero para los “bolsillos” de los ciudadanos, se refirió al asunto de las pensiones y a las movilizaciones de las últimas semanas criticando que existan pensiones tan “bajas” que lleguen a niveles por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Explicó que la reivindicación de los pensionistas “es la recuperación del poder adquisitivo para el 100% de las pensiones” y, por otro lado, recordó la necesidad de eliminar el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en enero de 2019, y que “puede ser muy negativo”.



