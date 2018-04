PRESUPUESTOS. NUEVA CANARIAS, DISPUESTA A “DISCUTIR” SU APOYO A LOS PGE UNA VEZ SUPEREN EL PRIMER EXAMEN DEL CONGRESO

Google Plus

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, reconoció este martes que estaría dispuesto a “discutir” su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una vez el proyecto de ley supere el primer trámite parlamentario.



“Ante el debate de totalidad, Nueva Canarias tiene la misma posición que la vez anterior. No podemos apoyar unos Presupuestos del Partido Popular”, dijo el diputado canario, dejando claro que no respaldará al Gobierno con el fin de sumar los apoyos necesarios para rechazar las enmiendas a la totalidad que se presenten a las cuentas públicas.

Como recordó Quevedo, este primer examen lo puede superar el Ejecutivo con los apoyos parlamentarios de los diputados del PP, de Ciudadanos, del PNV y de Coalición Canaria.

Entonces, si el texto sigue adelante porque supera la fase de enmiendas a la totalidad, se abre “una nueva etapa”, advirtió Quevedo. Así, dijo que si se consigue “espacio para defender los intereses canarios” y una “mejora” de políticas públicas como la de pensiones, desde Nueva Canarias “nos podemos sentar a discutir y estamos dispuestos a avanzar, pero no hemos llegado a esa fase”. De hecho, apuntó que para llegar a ese momento se requiere del apoyo del PNV y “esto está más bien lejos que cerca”.



