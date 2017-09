PRESUPUESTO. EL PSOE VE “PREOCUPANTE” LA “INESTABILIDAD” QUE DERIVARÁ DE LA FALTA DE PGE

- Robles a Rivera: “No nos gusta que nadie nos dé lecciones”. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, afirmó este miércoles que les parece “preocupante” que el Gobierno no haya presentado los Presupuestos Generales del Estado porque esa situación “demuestra que va haber una inestabilidad económica, que no se puede administrar adecuadamente el crecimiento”.

“Cuando un Gobierno es incapaz de presentar unos Presupuestos lo que está haciendo no es una apuesta por la estabilidad. Nos preocupa y se pone de relieve la soledad del Gobierno”, dijo Robles en los pasillos del Congreso.

La portavoz socialista también criticó que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, esté instando al PSOE a que se abstenga y permita la tramitación de los PGE. “No nos gusta que nadie nos dé lecciones de lo que tenemos que hacer”, advirtió.

“Sería bueno que se preocupe de su actuación como oposición y deje que el PSOE realice su propia actuación”, afirmó Robles, para después indicar que el PSOE “siempre” actúa desde la responsabilidad y con sentido de Estado.

Para Robles, que el Ejecutivo “no haya sido capaz” de presentar unos PGE demuestra la “soledad” en la que se encuentra y la posibilidad de que únicamente reciba el respaldo de Cs para aprobar las cuentas.

Fuentes socialistas comentaron que hace unos días se produjo una conversación 'coloquial' entre Robles y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que comentó que el Gobierno presentaría las cuentas, pero ahora el PSOE no ha recibido comunicación del aplazamiento. Desde el PSOE insisten en que presentarán unos presupuestos alternativos.

