PRESUPUESTO. EL PNV INSISTE EN QUE NO ESTÁ NEGOCIANDO LOS PRESUPUESTOS CON EL GOBIERNO POR LA CUESTIÓN CATALANA

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, insistió hoy en que “no hay negociación” de Presupuestos con el Gobierno debido a la situación política en Cataluña, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por el hecho de que “más de medio Govern esté encarcelado”.

Antes de participar en la Junta de Portavoces, Esteban remarcó que “no hay absolutamente nada” con el Partido Popular sobre los Presupuestos, máxime cuando el Gobierno todavía no los ha presentado en la Cámara.

Ante la insistencia de los periodistas, indicó que “no estamos hablando en absoluto del tema presupuestario”, porque “en un clima como el actual, no estamos como para ponernos a discutir un tema como el presupuestario”.

Descartó también que se ponga algún “requisito” para abordar esta cuestión, porque todavía, dijo Esteban, “el Gobierno no nos ha requerido para nada”, ya que “el clima no da para ponerse a hablar de PGE”, añadió. Si en el futuro la situación está “encauzada”, no descartó una negociación.

