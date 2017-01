PRESIDENTES. VARA DICE A “QUIENES VAN DE SOBRADOS” QUE HAY QUE HABLAR DE LA ARMONIZACIÓN FISCAL

- Señala que con Madrid se da 'dumping' fiscal . El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió este martes a “quienes van de sobrados” que se debe abordar la cuestión de la armonización fiscal para evitar diferencias entre las regiones.

Vara, que ejerció de coordinador por parte del PSOE, se mostró contento sobre el transcurso de la VI Conferencia de Presidentes porque sale “bien” cuando uno se plantea que así sea.

También valoró que de la reunión salga el compromiso de que este año se cierre el nuevo modelo de financiación y pidió voluntad para no hacer "trampas en el solitario" e intentar "verter en el modelo de financiación todo lo que hay pendiente".

"Todos tenemos cosas pendientes, deudas históricas, inversiones extraordinarias, como consecuencias unos del PIB, otro de la extensión o de la población", y en los Estatutos de Autonomía se incluyeron "muchas cosas que no pueden estar abiertas eternamente".

Así se expresó en rueda de prensa el presidente extremeño que, con un lenguaje muy direct, dijo que se ha dado el “pistoletazo de salida definitivamente” al nuevo modelo por lo que "sería una buena oportunidad de poner todo negro sobre blanco en el sistema, y ver cómo se le va dando una respuesta que pueda satisfactoria para todo el mundo".

Para Vara, se trata de unas decisiones que no buscan "dar marcha atrás en la España autonómica", sino en una "mejora de los procedimientos" y de las "trabas” que, por ejemplo, impiden la movilidad de los empleados públicos.

Preguntado por si en Madrid hay un paraíso fiscal, Vara dijo que “no es que pueda haber, es que cuando hay unas diferencias como hay entras unas CCAA y otras, en algunos impuestos, fundamentalmente los que tienen que ver con patrimonio y sucesiones, se produce el hecho de que mucha gente está domiciliada fiscalmente en Madrid y vive en provincias”.

“Esa realidad existe, una anomalía que hay que corregir hablando y, entonces, se podrá establecer una horquilla de mínimos y máximos", apostilló.

Remarcó que la Conferencia refleja el modelo de España federal que a él le gustaría y reconoció que este órgano supone un “cierre de bóveda del Estado autonómico”.

En esta línea, Vara afirmó que esta reunión hay que entenderla como algo “bueno” para todos, y apuntó que para quien “entienda que aquí va a haber tortazo verbales” no saldrá nada bueno para el país.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso