PRESIDENTES. FEIJÓO RECLAMA NO DAR A CATALUÑA “PODER DE VETO” SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este martes que no dé a Cataluña un “poder de veto” sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, en el sentido de retrasar su puesta en marcha hasta que el Gobierno de Carles Puigdemont lo acepte.

Feijóo se refirió a esta cuestón en una rueda de prensa en el Senado tras participar este martes en la Conferencia de Presidentes, a la que no acudieron ni Puigdemont ni el presidente vasco, Íñigo Urkullu.

Tras referirse a que esta cumbre autonómica puede ser la “mejor” de las celebradas hasta ahora, el presidente gallego se refirió a la futura financiación autonómica y llamó a no cometer el “error” que considera tiene el actual modelo, ya que dijo fue prefijado entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la Generalitat catalana.

“Ese error no podíamos volver a cometerlo ahora”, afirnó el responsable de la Xunta, quien resaltó cómo la Generalitat ni siquiera acudió este martes al Senado para defender el modelo actual que pactó con Zapatero o para plantear alternativas.

“REPARTIRLO ENTRE TODOS”

Por este motivo, el presidente gallego defendió que el nuevo sistema de financiación sea “multilateral”, en referencia a que para elaborarlo se escuche la posición de todas las autonomías. “El dinero que hay entre todos lo vamos a repartir entre todos”, remarcó al respecto, al tiempo que demandó que el nuevo modelo sea equitativo y tenga “vocación de permanencia”.

Preguntado sobre si el nuevo sistema de financiación autonómica no debiera ponerse en marcha hasta que Cataluña dé su visto bueno, Feijóo dijo que no se puede dar a la Generalitat ese “poder de veto”, puesto que sería un “poder exorbitante” en una democracia. Añadió que no es aceptable que el resto de autonomías no puedan hacer “nada” en este terreno hasta que Puigdemont dé su beneplácito, puesto que la financiación regional afecta a cuestiones como el sostenimiento de la sanidad.

“Puigdemont no es más catalán de lo que yo soy gallego”, remachó Feijóo, en el sentido de que el presidente catalán defiende sus “intereses objetivos”, pero también lo hacen el resto de presidentes autonómicos.

Por otra parte, el responsable de la Xunta dijo que ve “razonable” y “legítimo” que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, haya pedido estudiar la armonización fiscal entre autonomías, aunque remarcó que Galicia no va a anular la bajada de impuesto ni retomar el impuesto de sucesiones. Defendió que su comunidad ha cumplido con el déficit, por lo que puede mantener esta rebaja de impuestos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso