PRESIDENTES. ALBIOL ACUSA A PUIGDEMONT DE ESTAR “ENCERRADO EN SU BÚNKER” Y OBVIAR LOS “INTERESES” DE LOS CATALANES

El coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, acusó este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de estar hoy “encerrado en su búnker” en vez de defender los “intereses” de los ciudadanos de Cataluña en la VI Conferencia de Presidentes que se está celebrando en el Senado.

Albiol se pronunció en estos términos en declaraciones a los periodistas en la Cámara Alta, donde subrayó que una de las noticias “más desagradables” precisamente es “el desaire” de Puigdemont “al conjunto de españoles, a Rajoy y al resto de presidentes, pero sobre todo su ausencia es un desaire para los siete millones de catalanes”.

“Con su ausencia deja a los catalanes huérfanos de la voz propia de aquel que debe estar más próximo a los ciuidadanos de Cataluña”, sentenció, para a renglón seguido ensalzar la labor del resto de presidentes autonómicos, que están “discutiendo y defendiendo los intereses de sus vecinos”.

En contraposición, dijo que el presidente de Cataluña “está encerrado en su búnker”, en el Palau de la Generalitat, “dando vueltas a su mesa en lugar de estar defendiendo los intereses de todos los catalanes frente al resto de comunidades y también frente al Gobierno de España”.

“Los catalanes no merecemos tener un presidente que se automargina”, lamentó, antes de dirigirse a los catalanes para decirles que “hoy sí que están representandos en esta reunión” gracias al Gobierno de España.

Dicho esto, argumentó que la ausencia de Puigdemont se debe a que busca “un imposible”: “tener el beneplácito y la simpatía a una propuesta que es irrealizable y que no se llevará a cabo ni de manera pactada ni no pactada, que es el referéndum para separar Cataluña del resto de España”. “Como pide lo imposible, esa es su excusa para no asistir”, arguyó.

“Ha decidido autoexcluirse, marginarse y en base a los intereses de una minoría de catalanes dejar sin voz a la mayoría de catalanes”, expuso, para seguidamente defender que “el 70% de la población catalana nos sentimos catalanes y españoles y españoles y catalanes”, aunque “le pese” a su presidente.

Por otro lado, dijo que el hecho de que Artur Mas no se haya descartado como candidato forma parte del “esperpento político” de Cataluña en el último año. “Si Mas no se descarta como candidato, que estoy seguro de que está deseando ser candidato, pone en evidencia que el PDECat está muy mal”, dijo.

En esta línea, sostuvo que Mas es “el gran responsable de la deriva radical de buena parte de Cataluña” y la persona que ha “hundido electoralmente” a su partido. “Es francamente difícil hacer tanto daño”, concluyó.

