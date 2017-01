PRESIDENTES. UNIDOS PODEMOS CREE QUE LA CONFERENCIA DEMUESTRA EL "FRACASO" DEL MODELO INSTITUCIONAL

Google Plus

Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado, cree que la celebración de la Conferencia de Presidentes demuestra en sí misma el "fracaso" del modelo institucional actualmente vigente en España.

En rueda de prensa, subrayó que las ausencias del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y del lehendakari, Iñigo Urkullu, son "más elocuentes" que las presencias y representan ese "fracaso" del modelo institucional.

Al menos hay dos nacionalidades históricas, argumentó, que están pidiendo una relación con el Estado "diferente" a la del resto de comunidades, y esa demanda en el caso de Cataluña es "un clamor popular" que debe ser atendido y que refleja "uno de los principales problemas del país".

Espinar denunció además que la Cámara que constitucionalmente debería ser la de representación territorial solo participa en esa Conferencia de Presidentes para "poner el local". De hecho, afirmó, si es necesaria esa reunión entre las comunidades y el Estado es "en buena medida" porque el Senado no está ejerciendo esa labor de coordinación.

El portavoz de Unidos Podemos aprovechó la comparecencia para "saludar" la presencia del Rey en el Senado, por la que están "contentos", no como con su reciente viaje a Arabia Saudí, un país que en su opinión no debería recibir visitas de Estado de España.

