PRESIDENTES. RIVERA PIDE UNA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA CON CORRESPONSABILIDAD FISCAL DE LAS COMUNIDADES

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este lunes su deseo de que la Conferencia de Presidentes siente las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica que recoja la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, que ya son “mayores de edad” en términos políticos.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Rivera denunció la “irresponsabilidad” del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y del lehendakari, Iñigo Urkullu, por no “acudir a su puesto de trabajo”, que este martes está en el Senado representando a sus ciudadanos.

Les acusó de no participar en esa reunión por creer que sus comunidades son “superiores” a las demás, demostrando en realidad sus “inseguridades” y renunciando al papel de liderazgo que les correspondería en ese caso.

En todo caso, pidió que no sean los ausentes quienes protagonicen la Conferencia de Presidentes sino los acuerdos que se alcancen en atención a la dependencia, educación o financiación autonómica.

En ese último ámbito, Rivera se mostró partidario de un modelo “de corte federal” al estilo del alemán definido por expertos sin debates “identitarios” en el que haya una caja común para financiar los servicios básicos y un margen autonómico financiado con impuestos propios.

Ha llegado el momento, dijo, de que las comunidades autónomas, “que ya son mayores de edad en términos políticos”, ejerzan su corresponsabilidad fiscal, y que si quieren tener siete canales de televisión los paguen con sus impuestos explicándolo a los ciudadanos.

