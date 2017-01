PRESIDENTES. BARKOS DEFIENDE LA “LEGITIMIDAD POLÍTICA” DE PUIGDEMONT Y URKULLU PARA NO ACUDIR A LA CUMBRE DEL SENADO

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, defendió hoy la “legitimidad política” de la decisión de su homólogo catalán, Carles Puigdemont, y del vasco, Íñigo Urkullu, de no acudir este martes a la cumbre autonómica que se celebró en el Senado.

En una rueda de prensa al término de la Conferencia de Presidentes, Barkos defendió la decisión “legítima” de los presidentes vasco y catalán de no haber estado esta jornada en la Cámara Alta.

Añadió que no comparte la posición de los mandatarios autonómicos que han criticado el “error” de Puigdemont y Urkullu al no venir a la cumbre, puesto que también cabe analizar “aquellas actitudes que nos han traído hasta aquí”, en referencia a lo que ha llevado a los presidente ausentes a no estar este martes en Madrid.

En todo caso, Barkos dijo que son “motivos diferentes” los que han propiciado que ella haya estado en la cumbre autonómica, a pesar de ser también de una formación nacionalista y de que Navarra tiene una financiación diferenciada de la del resto de comunidades. En este sentido, afirmó que la “mejor expresión” de su opinión sobre la Cumbre de Presidentes es su presencia en la misma.

Por otra parte, la presidenta navarra negó que ella se haya opuesto al estudio sobre la armonización fiscal entre comunidades que había pedido la mandataria andaluza, Susana Díaz.

Barkos indicó que su opinión al respecto es que, en materia fiscal, la solidaridad debe ir siempre acompañada “del concepto de responsabilidad” para poder acometer todos los proyectos de bienestar social. Además, señaló que en este terreno debe también haber un “respecto y reconocimiento” al hecho diferencial de la financiación navarra.

