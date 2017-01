PRESIDENTES. BARREIRO (PP) VE EN LA CONFERENCIA “EL PUNTO DE PARTIDA” PARA TRAZAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

Google Plus

- Hace una valoración “tremendamente positiva” del desarrollo de la conferencia. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, hizo este martes una valoración “tremendamente positiva” del transcurso de la VI Conferencia de Presidentes que se celebra en Madrid, al considerar que “se ha dado un paso fundamental” en el diálogo territorial que marca "el punto de partida” para abordar los problemas que realmente acucian a los ciudadanos españoles.

En rueda de prensa en la Cámara Alta, valoró “muy positivamente” la celebración de este foro y el hecho de que tenga lugar en el Senado. “Aquí se está hablando de aquellas cuestiones que constituyen el eje central de la preocupación de los españoles en un marco de comunicación y diálgo en donde no todas las posiciones tienen que ser coincidentes”, expuso.

“Lo fundamental es que Rajoy y los representantes de las comunidades autónomas tienen un elemento de comunicación en relación a cuestiones que nos afectan a todos y tienen que ver con el bienestar de todos los españoles”, sostuvo.

En consecuencia, catalogó de “preocupante” el hecho de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hayan rechazado la invitación, ya que, recordó, “representan a partes importantes del territorio nacional”.

Les reprochó que no hayan asistido a este foro para exponer sus “posiciones”, ya sean “coincidentes o no” con las del resto de participantes. No obstante, quiso mandar un mensaje tranquilizador a los ciudadanos de estas autonomías, al asegurar que “las preocupaciones” de vascos y catalanes están presentes en el marco de esta reunión “porque son preocupaciones que están en la mente del propio Rajoy”.

Por último, celebró que a partir de este momento se va a establecer un “marco de acuerdo” y un “marco resolutivo” en relación a cuestiones que han de tener “continuidad”. “El Senado va a seguir hablando, discutiendo y tomando posición sobre cuestiones sobre las cuales hoy están hablando los presidentes”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso