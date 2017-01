PRESIDENTES. CANARIAS RECLAMA “DEFINIR EL MODELO DE BIENESTAR” PARA “PODER FINANCIARLO”

Google Plus

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó este martes la necesidad de “definir el modelo de bienestar” adecuadamente con el objetivo de “poder financiarlo”. Para ello, apostó por dejar fuera del debate las ideologías y buscar el máximo consenso.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar hoy en el Senado, Clavijo explicó que España tendrá que afrontar en el futuro el incremento de los recursos destinados a costear las pensiones y a sufragar los servicios públicos.

Por esa razón, advirtió de que habrá que encontrar la fórmula que posibilite aumentar la financiación de estos servicios sin incurrir en más déficit. Esto le sirvió para intentar hacer pedagogía con la financiación al afirmar que ésta es un “instrumento para financiar algo”: el Estado de bienestar.

Puso de manifiesto la necesidad de “definir el modelo de bienestar” adecuadamente para “poder financiarlo” teniendo en cuenta las “especiales circunstancias de cada uno”.

Clavijo no quiso adelantar cuáles serán las reclamaciones que Canarias pondrá sobre la mesa en el debate del nuevo sistema de financiación. No obstante, dejó claro que no permitirá que se toque el régimen fiscal y económico específico del archipiélago, ya que sin él “difícilmente seremos competitivos” y adelantó su desacuerdo con quien pretenda financiar un servicio público por debajo del coste real del mismo.

Explicó que “difícilmente” tendremos 15.000 millones de euros más para la financiación, por lo que apeló al consenso dejando fuera de este debate las ideologías y los intereses partidistas.

En clave autonómica, confirmó que trasladará a todos los partidos políticos y agentes sociales canarios las conclusiones de la Conferencia de Presidentes.

