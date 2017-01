PRESIDENTES. LAS AUSENCIAS DE URKULLU Y PUIGDEMONT SON VISTAS COMO UN “ERROR” PORQUE SE PIERDE UNA OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO

Las ausencias de los presidentes de los gobiernos de País Vasco y Cataluña, Íñigo Urkullu y Carles Puigdemont, ha sido vista como un “error” y una pérdida de una oportunidad de diálogo sobre sus cuestiones.

Así se han ido posicionando los representantes del resto de gobiernos autonómicos cuando se les ha preguntado por la decisión del lehendakari vasco y del president de la Generalitat catalana de no acudir a la VI Conferencia de Presidentes, aspecto que ha sido incluso comentado en la reunión a puerta cerrada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que es una “pena que no hayan venido” porque se están abordando “cuestiones” que afectan a todos los ciudadanos tanto de País Vasco y Cataluña como del resto. Y sostiene que es una “oportunidad desaprovechada, perdida”, para hablar de cuestiones tan importantes como creación de empleo, del sostenimiento del Estado del bienestar y de garantías de la prestación de los servicios públicos”.

En este sentido, con la confianza de que estas conferencias se institucionalicen y se celebren una vez al año, la presidenta madrileña espera que a la “próxima” asistan y “acudan con normalidad”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, criticó que, con su ausencia, “pierden una oportunidad de diálogo” y precisamente es el diálogo lo que permite “construir acuerdos” y, para ese diálogo, es bueno que se encuentren estos “espacios de encuentro”.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, consideró un “error” las ausencias de Puigdemont y Urkullu. A su juicio, lo “lógico” es que hubieran asistido a este foro para exponer sus criterios, aunque sean diferentes a los del Gobierno.

“Para que uno tenga credibilidad, tiene que venir”, advirtió el portavoz del Gobierno de Cristina Cifuentes, para a renglón seguido agregar que “igual hasta nos hubieran convencido”.

A su vez, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se refirió a cómo el sistema autonómico vigente permite que este martes en la Conferencia de Presidentes estén presentes todas las comunidades españolas y no sólo las consideradas “históricas”, en referencia al País Vasco y Cataluña.

Destacó el contrasentido que supone que con otro modelo territorial a una cumbre como la de este martes en la Cámara Alta “podrían haber asistido aquellos que no han asistido”, en referencia a los mandatarios del País Vasco y Cataluña, pero el resto de territorios no habrían tenido “derecho”.

Asimismo, Pilar Blanco-Morales, consejera de Hacienda y Función Pública de Extremadura, defendió que la Conferencia de Presidentes es un "foro muy útil", a diferencia de lo que se ha expresado desde diversos sectores.

PARTIDOS

También se posicionaron sobre estas ausencias los portavoces de PP, PSOE y Podemos en la Cámara Alta. El portavoz socialista, que participó en cuatro de esas Conferencias cuando era presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, cree un “error político” la ausencia de Puigdemont y Urkullu porque con ello renuncian a negociar asuntos que deben ser acordados de forma multilateral y que afectan a millones de ciudadanos.

El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, catalogó de “preocupante” el hecho de que el lehendakari y el presidente de la Generalitat hayan rechazado la invitación, ya que, recordó, “representan a partes importantes del territorio nacional”.

Les reprochó que no hayan asistido a este foro para exponer sus “posiciones”, ya sean “coincidentes o no” con las del resto de participantes. No obstante, quiso mandar un mensaje tranquilizador a los ciudadanos de estas autonomías, al asegurar que “las preocupaciones” de vascos y catalanes están presentes en el marco de esta reunión “porque son preocupaciones que están en la mente del propio Rajoy”.

En el lado contrario, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cree que esas ausencias son “más elocuentes” que las presencias y demuestran en sí mismas el “fracaso” del modelo institucional, ya que esas comunidades están reclamando una relación “diferente” con el Estado y la Cámara que debería ejercer el papel de coordinación entre territorios se limita, en esta Conferencia de Presidencias, a “poner el local”.

