(AVANCE) PRESIDENTES. APROBADO EL ACUERDO PARA UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN QUE TENGA EN CUENTA EL GASTO SANITARIO

- La Conferencia de Presidentes da luz verde a 11 documentos, con uno nuevo in extremis contra la violencia de género. La VI Conferencia de Presidentes concluyó este martes con la aprobación por consenso un total de 11 resoluciones, entre las que destacan la creación de un grupo de expertos para negociar un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta el gasto sanitario de las comunidades en el reparto de fondos y la inclusión in extremis de un acuerdo contra la violencia de género.

Según informaron a Servimedia fuentes presentes en la reunión, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, consiguió esta tarde que los presidentes autonómicos presentes en la cumbre -todos excepto el catalán Carles Puigdemont y el vasco Íñigo Urkullu- dieran el visto bueno a los 10 acuerdos presentados y que se incluyera otro más a propuesta del valenciano Ximo Puig.

En concreto, se trata de 11 resoluciones sobre financiación autonómica, el reto demográfico, un pacto de educación, cooperación en Protección Civil, unidad de mercado, creación de una tarjeta social, aplicación del bono social, participación de las autonomías en asuntos europeos, políticas de empleo, lucha contra la violencia de género y el reglamento con el que a partir de ahora funcionará la Conferencia de Presidentes.

El presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos comenzaron a debatir estos acuerdos tras un almuerzo de pie en la Biblioteca del Senado. Por la mañana habían dedicado más de 4 horas a una ronda de intervenciones sobre la situación económica y política del país y por la tarde entraron a analizar el texto de los documentos negociados durante las últimas semanas.

Diez de los once acuerdos estaban negociados previamente desde la Vicepresidencia del Gobierno por el secretario de Estado de Política Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, y finalmente han obtenido luz verde de las comunidades sin apenas cambios tras repasar uno por uno su contenido.

La principal novedad de los acuerdos es que el pacto para la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica contempla que el grupo de expertos que negociará esta cuestión tendrá en cuenta el gasto que las comunidades dedican a sanidad, al tratarse de su principal partida presupuestaria.

