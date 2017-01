PRESIDENTES. EL PSOE ALERTA DE QUE LOS ACUERDOS BILATERALES NO SERÍAN TOLERADOS POR LAS DEMÁS CCAA

Google Plus

La dirección del PSOE alertó este martes de que la Conferencia de Presidentes no puede desembocar en concreciones de acuerdos bilaterales entre el Estado y alguna comunidad autónoma, porque el resto de autonomías no lo tolerarían.

Lo dijo en rueda de prensa Vicente Álvarez Areces, portavoz socialista en el Senado, donde se celebra esa reunión, en calidad también de expresidente de Asturias, cargo que ocupó en la celebración de cuatro de las ediciones anteriores de la Conferencia de Presidentes.

Considera que la agenda de asuntos a tratar esta vez es "muy importante" y afecta a millones de personas, en un momento en el que es especialmente importante la coordinación entre las comunidades autónomas con el Estado.

Por ese motivo considera un "error político" la ausencia de los presidentes del País Vasco y de Cataluña y, por tanto, su imposibilidad de negociar asuntos que tienen que ser necesariamente multilaterales, como es la financiación autonómica o la tarjeta social.

Álvarez Areces explicó que la agenda de la reunión se ha preparado previamente "con bastante rigor" y esfuerzo de todas las partes incorporando los puntos de vista tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas, y expresó su confianza en que esa misma metodología guíe el trabajo que habrá que hacer después para concretar algunos de los acuerdos.

Destacó, en ese sentido, que España necesita acuerdos que pasen por ese diálogo entre todas las partes, y alertó de que si hubiera pactos bilaterales en asuntos que afectan a todos "el resto no lo van a tolerar".

