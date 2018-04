EL PRESIDENTE DE PORTUGAL VISITA ESTA SEMANA ESPAÑA

Google Plus

El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará una visita oficial a España desde este lunes hasta el miércoles en la que se visualizará el buen momento que atraviesan las relaciones entre ambos países.



Esta visita supone la devolución de la que los Reyes realizaron al país luso en noviembre de 2016. De hecho, España no mantiene con ningún país del mundo el ritmo de visitas bilaterales que tiene con Portugal.

El presidente portugués llega a España acompañado de una delegación compuesta por su ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva, cuatro diputados, el rector de la Universidad de Coimbra, la presidenta de la Fundación Gulbenkian y una delegación de la patronal del país luso.

Ambos países disfrutan de una cooperación estrecha a nivel bilateral y multilateral. En el ámbito de la UE comparten la misma sintonía respecto del futuro de Europa, las perspectivas financieras del club comunitario y la Política Agrícola Común (PAC).

España y Portugal también apuesta por realzar la importancia de las cumbres iberoamericanas y se han apoyado mutuamente a la hora de copar puestos en organismos multinacionales. Es el caso de la ONU, donde el portugués António Guterres, alcanzó la Secretaría General con el apoyo de España, mientras que el país español ocupó un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el respaldo del país luso.

Las buenas relaciones entre ambos países en el ámbito político tienen su traducción en el plano económico. En 2017 las exportaciones españolas a Portugal alcanzaron los 19.843 millones de euros, mientras que las exportaciones lusas a España se situaron en los 11.000 millones. De hecho, España exporta más a Portugal que a toda Iberoamérica.

A su vez, 4,7 millones de españoles visitaron Portugal en 2016 y 2,1 millones de portugueses viajaron a España en 2017. Al mismo tiempo, Portugal es el séptimo destino de las inversiones españolas –con un volumen de 16.477 millones de euros-, en sectores como los servicios, con un total de 2.200 empresas que dan empleo a 100.000 personas. Por su parte, un total de 400 empresas portuguesas se encuentran establecidas en suelo español dando trabajando a 20.000 personas.

Durante la visita se ahondará en la importancia de impulsar la cooperación transfronteriza, las interconexiones energéticas con el anhelo de establecer el mercado ibérico del gas a medio plazo y el transporte. No se prevé la firma de ningún acuerdo, si bien se abordará la organización de la próxima cumbre bilateral, prevista para el segundo trimestre de este año.

La agenda de Rebelo de Sousa comenzará este lunes en el Palacio Real de Madrid, donde los Reyes presidirán el recibimiento oficial y los honores de ordenanza celebrados en honor del presidente portugués y la comitiva que le acompaña.

El presidente luso recibirá en el Ayuntamiento de Madrid la Llave de Oro de la ciudad de manos de la alcaldesa Manuel Carmena, con quien mantendrá un encuentro. También depositará una ofrenda floral ante el Monumento a los Caídos por España.

Posteriormente, se trasladará al Palacio de la Zarzuela para ser recibido en audiencia por Felipe VI. En ese lugar almorzará con el Rey acompañado por su delegación.

Rebelo de Sousa también impartirá una conferencia en el campus de la Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Palacio Real de Madrid albergará una cena de gala que los Reyes ofrecerán en honor de Rebelo de Sousa. El mismo lunes el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, almorzará con Santos Silva en la sede de Exteriores.

Al día siguiente, el martes, el presidente portugués celebrará un encuentro con la comunidad portuguesa afincada en España en la residencia del embajador del país luso en España y participará en el ‘Encuentro Empresarial España-Portugal’ en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acompañado por el ministro de Economía y Competitividad, Román Escolano.

Rebelo de Sousa mantendrá un almuerzo en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, e intervendrá en el Congreso de los Diputados, donde recibirá las medallas de la Cámara Baja y el Senado, firmará en el libro de honor de la institución y saludará a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

A continuación, visitará junto al Rey la exposición ‘Pessoa. Todo arte es una forma literatura’ en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El presidente portugués cerrará su agenda del martes ofreciendo en el Palacio de El Pardo una recepción en honor de los Reyes.

El presidente luso cerrará su estancia en España con un desplazamiento a Salamanca, donde acompañado por el Rey participará en la presentación de proyectos de ‘startups’ y posteriormente en un acto en la universidad de esta ciudad con motivo de su 800 aniversario.



