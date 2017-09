EL PRESIDENTE DE LA FEMP LLAMA “FASCISTA” A PUIGDEMONT Y LO COMPARA CON FRANCO

- En el franquismo "se votaba también y aquello era fascismo puro y duro". El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, cargó este lunes contra el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al que llamó “fascista” e “indigno”.

Caballero hizo estas declaraciones antes de participar en una reunión con cerca de medio centenar de alcaldes convocada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la que también asistió el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El presidente de la FEMP expresó su “apoyo” a los ediles socialistas catalanes porque son unos “valientes” al mantenerse en defensa de la democracia pese al “contexto tan contrario, y siendo objeto de un señalamiento por parte del presidente de la Generalitat indigno y fascista”. “Indigno y fascista”, repitió el alcalde de Vigo.

“Todo aquel que señala a un demócrata para que la gente los vaya a acosar, para que incumplan las leyes, tiene una actitud fascista y hay que llamar a las cosas por su nombre”, sentenció Caballero, en defensa de sus compañeros socialistas ante los ataques que han recibido desde el independentismo por negarse a participar en el referéndum del próximo 1 de octubre.

FASCISMO

En esta línea, el presidente de la federación que integra a todos los municipios españoles, salvo algunos catalanes y vascos, dijo que “uno puede llamar a una concentración” pero “señalar a alcaldes democráticamente elegidos para ir contra las leyes, eso me recuerda a otros tiempos”.

A este respecto, indicó que los alcaldes del PSC “están dentro” de la Constitución, "cumplen con las leyes y fueron elegidos democráticamente”, por lo que es “indigno e intolerable que nadie los señale como si fueran un objetivo, a saber de qué”, remachó.

Esta reflexión le llevó incluso a recordar que hay alcaldes del PSC que tienen un “muy importante apoyo ciudadano, superior al de Puigdemont en Girona” cuando ejercía la Alcaldía.

El presidente de la FEMP también criticó el discurso de Puigdemont por llevar una “deriva de fracaso” y estar “ausente de razones”. A su juicio, ha demostrado que “no tiene proyecto, que no tiene argumentos y que está llevando a una parte del pueblo de Cataluña a una solución sin salida”.

Caballero señaló que en Puigdemont está viendo “algo que yo hacía tiempo que no veía en política. A alguien empecinado en un eslogan, sin ser capaz de dar razones para convencer”.

Por último, manifestó que “durante años" vivió el fascismo y la dictadura de Franco, “allí se votaba también, allí se votó una ley a través de un refrendo, y aquello era fascismo puro y duro. Votar no significa democracia, la democracia es votar dentro de las leyes y con las garantías y respetando las normas”.

Caballero recordó que estuvo “exiliado por defender la democracia” y que lo que ahora ve le recuerda a aquellas “acciones al margen de la ley, hechas con un criterio absolutamente distinto del que los ciudadanos queremos, y yo le tengo un inmenso respeto a los ciudadanos de Cataluña, pero su Gobierno no está a la altura de las circunstancias”, concluyó.

