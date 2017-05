BONET PRESENTARÁ EL PRÓXIMO OTOÑO EL PLAN DE CHOQUE DEL INSTITUTO CERVANTES

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, anunció este lunes en el Foro de la Nueva Comunicación que el próximo otoño presentará el plan de choque para la institución que dirige.

Así se pronunció Bonet durante una conferencia en la tribuna organizada por Nueva Economía Fórum, en la que, a pesar de no dar detalles sobre dicho plan de choque, afirmó que esta iniciativa no busca “partir de cero” sino aspirar a una “mayor excelencia” y a una mejor colaboración público-privada.

Tras reconocer que, en los últimos años, la actividad del Instituto Cervantes se ha visto afectada por los recortes presupuestarios, afirmó que las nuevas cuentas públicas “apuntan en la buena dirección” al experimentar un 4% en lo referido al departamento que dirige.

A su vez, reivindicó que el Instituto Cervantes “no se olvida” de las lenguas cooficiales del Estado. No obstante, advirtió de que su función no consiste en competir con las facultades de Filología.

A pesar de ello, destacó que para fomentar el estudio del catalán, del euskera y del gallego el umbral de alumnos para constituir sus cursos es menor que los de español (tres frente a ocho).

Por último, Juan Manuel Bonet aseguró que el Instituto Cervantes está “permanentemente movilizado” en la promoción de la figura de Miguel de Cervantes (1547-1616) como se puso de manifiesto durante la conmemoración el año pasado del cuarto centenario de la muerte del autor de‘Don Quijote de la Mancha’.

