COSPEDAL PRESENTARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES A LAS ASOCIACIONES MILITARES EL PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL EN LAS FAS

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presentará el próximo miércoles, día 25 de abril, a las asociaciones que representan a los miembros de las Fuerzas Armadas el borrador del Plan Integral de Orientación Laboral para militares.



Así lo anunció Cospedal durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que se refirió entre otros asuntos a los acuerdos adoptados por la cumbre de ministros de la OTAN en Bruselas, el Plan de Orientación Laboral para militares, el acoso en las Fuerzas Armadas y la memoria histórica.

La ministra también abordó en esta comisión la relación contractual de Defensa en con la empresa Marsegur Seguridad Privada S.A. y las circunstancias de los accidentes en los que perdieron la vida el capitán del Ejército del Aire Borja Aybar García y el teniente del Ejército del Aire Fernando Pérez Serrano.

La titular de Defensa recordó que durante el solemne acto de celebración de la Pascua Militar mencionó la necesidad de crear un plan de orientación laboral para los militares que tendrá como objetivo el “bienestar” y la “satisfacción presente y futura de los militares con su carrera y con el fomento y potenciación de la puesta en valor de su experiencia y capacidades”.

Anunció que el próximo miércoles se reunirá en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) con las asociaciones que representan a los militares para presentarles el borrador de este plan, que tendrá forma jurídica de orden ministerial, para su estudio y para que incorporen las aportaciones que consideren oportunas.

BUSCA "MÁXIMO CONSENSO"

Lamentó que algunas de las asociaciones presentes en el Coperfas hayan anunciado que no colaborarán en la elaboración de este plan. No obstante, dejó claro que el Ministerio de Defensa “no puede renunciar en ningún caso a sacar adelante este texto”.

Explicó que este plan se aplicará a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y destacó que supone un “perfeccionamiento” y una “actualización” del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (Sapromil).

Se marcó como obligación “trabajar por la mejora de las condiciones laborales presentes y futuras de los miembros de las Fuerzas Armadas”, para lo que reclamó el “máximo consenso” de los grupos parlamentarios y de las asociaciones profesionales.

Cospedal indicó que el plan cuenta con las siguientes líneas maestras: el establecimiento de una estructura de apoyo y coordinación entre los actores implicados, la colaboración entre Defensa y los responsables de recursos humanos de otras administraciones públicas y empresas privadas, el fomento de la formación para el ascenso en las Fuerzas Armadas, la puesta a disposición de medios adecuados de formación y facilitar la incorporación al ámbito civil.

A su vez, contempla tres vías de “proyección profesional”: la promoción en las Fuerzas Armadas, el acceso a trabajos en las administraciones públicas y a empresas públicas y privadas, incluyendo la posibilidad del emprendimiento por cuenta propia.

Cospedal reconoció que este plan no cuenta con una partida presupuestaria específica, si bien afirmó que sus necesidades de tesorería se satisfarán a través del presupuesto del Ministerio de Defensa.

Por último, confirmó que más de 120 empresas se han sumado a este programa que se erigirá en una “gran herramienta para tener militares con un gran nivel de preparación, motivación y garantía de futuro”.



