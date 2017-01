IGLESIAS PRESENTARÁ ESTE VIERNES SU DOCUMENTO POLÍTICO, CON EL QUE QUIERE ACERCAR POSICIONES EN VISTALEGRE

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentará este viernes su documento político, con el que pretende acercar posiciones ante la Asamblea que el partido celebrará el segundo fin de semana de febrero en Vistalegre.

Según informaron fuentes de Podemos a Servimedia, Iglesias está trabajando “exclusivamente” en este documento que ofrecerá las líneas maestras de la candidatura, ‘Podemos para Todas’, bajo la cual se presentará el secretario general en ‘Vistalegre II’.

El documento, titulado 'Plan 2020: ganar al PP y gobernar España', apuesta por la “unidad” entre todos los miembros de la formación morada para que las diferencias existentes entre Iglesias y el secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, no perjudiquen el debate que a su juicio debe darse en el seno de la organización política.

Este jueves el propio Errejón defendió un Podemos “de ofensiva” que no se “repliegue” y que “construya mayorías”. “No es momento de replegarnos en una formación de resistencia y de protesta, es el momento de tomar la iniciativa y demostrar que somos útiles”, indicó, al tiempo que afirmó que “entre compañeras y compañeros no hay líneas rojas, hay convicciones”.

Ambos dirigentes dicen querer “intentar” el acuerdo antes de Vistalegre, pero para lograr el consenso será clave el periodo marcado para presentar propuestas que permitan modificar los documentos que las distintas candidaturas elevarán a la Asamblea hasta el 21 de enero.

Tras esa fecha se abrirá un plazo, del 23 de enero al 1 de febrero, en el que comenzarán las negociaciones entre unos y otros para intentar aunar propuestas y acercar posturas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso