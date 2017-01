GARZÓN, “PREOCUPADO” PORQUE DISTINTAS FACCIONES DE PODEMOS HAYAN “FALTADO EL RESPETO” A IU

Google Plus

- Considera que esta actitud genera un “clima desfavorable” para la construcción de alianzas. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, remitió este viernes sendas cartas al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al secretario de Organización, Pablo Echenique, en las que exige una “reflexión profunda” en el partido, al considerar que “distintas facciones han tomado como práctica habitual faltar al respeto de IU en diferentes formas”.

Así se recoge en la misiva, a la que tuvo acceso Servimedia, en un momento en el que, indica, en el debate interno entre los máximos dirigentes de Podemos “IU está siendo totalmente respetuosa” y no está practicando “ningún tipo de injerencia”.

“El futuro de Podemos ha de estar en manos de la militancia de Podemos, y las organizaciones aliadas tenemos el deber de mantenernos neutrales”, dice Garzón en la carta, en la que asegura que las "organizaciones aliadas" tienen el deber de ser "neutrales" en los procesos internos de otras organizaciones.

“No obstante, estamos viendo con enorme preocupación como en el marco de ese debate interno en Podemos distintas facciones han tomado como práctica habitual faltar al respeto de IU en diferentes formas”, continúa.

Explica que no se trata únicamente del uso de “palabras gruesas” contra IU, sino "del intento de desprestigiar a nuestra organización y ponerla como contraejemplo de la propuesta de cada facción”, lo que le parece “una práctica intolerable y desleal”. Por ello, llama a la “reflexión profunda a los dirigentes de Podemos”.

“En IU estamos orgullosos de ser una organización con un modelo organizativo de radicalidad democrática que incluye: los revocatorios a cargos públicos y de dirección, las asambleas en las que vota por sufragio universal el conjunto de la militancia, las consultas recurrentes a militantes y simpatizantes, los procesos de control y seguimiento de la actividad de los cargos públicos y una coordinación permanente entre los diferentes niveles organizativos. Todo ello para promover una política de ruptura democrática encaminada a construir una sociedad socialista", continúa.

"No tenemos ningún inconveniente en debatir con otros sobre las mejores formas de estructurar una organización, pero en IU siempre lo haremos con lealtad a nuestras ideas y a nuestros aliados”, remacha Garzón.

