EL PSOE PREGUNTARÁ A RAJOY POR LA SUBIDA DE LA LUZ Y LE PIDE QUE NO ACTÚE “CONO HOMBRE DEL TIEMPO”

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, avanzó este jueves que el Grupo Socialista preguntará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la próxima sesión de control, por la subida del precio de la luz, y le criticó haber actuado “más como hombre del tiempo” al confiar su bajada a las próximas lluvias.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Hernando se refirió así a la respuesta de Rajoy en una entrevista en Onda Cero, en la que descartó bajar el tramo fijo del precio de la luz pero confió en que la factura baje si llueve en los próximos días.

“Es muy sorprendente que Rajoy haya actuado más como hombre del tiempo y no como presidente”, le criticó, añadiendo que en la próxima sesión de control “le pediremos explicaciones sobre qué pretende hacer para evitar estos vaivenes y estos picos”. No obstante, el portavoz socialista matizó que todavía no están ultimadas las preguntas, que pueden ser registradas hasta las seis de la tarde.

