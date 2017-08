GÜRTEL. EL PSOE DICE QUE RAJOY PREFERIRÍA VIVIR EN UN “RÉGIMEN DICTATORIAL” SIN CONTROL PARLAMENTARIO NI JUDICIAL

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, aseveró este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anhela vivir en un “régimen dictatorial” en el que no exista el control parlamentario ni el judicial y que le permita “seguir haciendo lo que estime oportuno".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Robles consideró “esencial” que Rajoy comparezca en un pleno extraordinario de la Cámara para dar cuenta de la financiación ilegal del PP.

Lamentó que Rajoy intente constantemente “eludir” el control parlamentario. A su juicio, al presidente del Gobierno le gustaría vivir en un “régimen dictatorial” sin control parlamentario ni judicial.

Recordó la gravedad de que por primera vez en la historia de España un presidente del Gobierno en el ejercicio del poder comparezca ante un tribunal a petición de los jueces porque a su partido se le acuse de ser partícipe a título lucrativo en un caso de financiación ilegal.

Robles acusó a Rajoy de dar ante el tribunal “respuestas poco creíbles” al afirmar que no se ocupaba de la situación económica del partido, siendo el responsable de la campaña electoral del mismo.

Se dirigió a Fernando Martínez-Maíllo (PP) para afirmar que el PP ha puesto “muchos inconvenientes” a la labor judicial durante la instrucción del ‘Caso Gürtel’ y le espetó que el “extraterrestre” es él cuando ignora el apoyo prestado al Gobierno tras los atentados de Cataluña y por olvidarse que en España hay alrededor de cuatro millones de parados y cien dependientes por no haber recibido la ayuda a la dependencia.

Por último, afirmó que Rajoy también tendrá que comparecer ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP, ya que no es “incompatible” que lo haga en este espacio y en un pleno extraordinario.

