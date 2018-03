CS PRECISA QUE LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO NO ELIMINA EL DELITO DE INJURIAS A LA CORONA

La dirección de Ciudadanos precisó este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no elimina del Código Penal español la tipificación del delito de injurias a la Corona.



Lo dijo el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, al referirse a la sentencia que condena al Estado español por imponer pena de prisión a una persona que quemó fotos de los Reyes en 2007 y lo considera llibertad de expresión.

Girauta aseguró que Ciudadanos respeta "de forma escrupulosa" las resoluciones judiciales, pero dejó claro que en España sigue existiendo el delito de injurias al Rey, y que la sentencia no significa que esas injurias "no existan o no puedan existir".



