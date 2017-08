Política

http://www.teinteresa.es/politica/PRC-parlamentaria-Gobierno-Rajoy-Cantabria_0_1850815083.html

El PRC presentará una iniciativa parlamentaria para "exigir" al Gobierno de Rajoy "lealtad institucional" a Cantabria

El Grupo Parlamentario Regionalista presentará una iniciativa para que el Parlamento "exija" al Gobierno de Mariano Rajoy "la lealtad y el respeto institucional" que "merecen" los cántabros, ya que, en su opinión, "es inadmisible" que "no pague y encima no reciba y no conteste" al presidente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Revilla, que es su representante.