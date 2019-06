El PRC confirma al Rey su disposición a apoyar a Pedro Sánchez si cumple los compromisos pendientes con Cantabria

Así lo ha señalado su único representante en el Congreso, José María Mazón, al término de la reunión de media hora que ha mantenido este miércoles con el Jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas que se ha iniciado con vistas a la investidura.

Mazón ha subrayado que el PRC es un partido que quiere apoyar a la gobernabilidad y estabilidad del país pero, eso sí, siempre que los intereses de Cantabria "estén garantizados" y se cumplan con los compromisos ya adquiridos. "Es una condición indispensable", ha remachado.

Entre éstos ha citado las conexiones ferroviarias con Palencia y con Bilbao, la construcción del apartadero necesario para la viabilidad del centro logístico de La Pasiega y el pago de los 121 millones de euros pendientes por las obras de reconstrucción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Aunque no ha cifrado a cuánto ascendería el total de las reivindicaciones cántabras, Mazón ha apuntado que no es una cantidad que vaya a arruinar al Estado "ni mucho menos", sino que es algo "asumible".

"NO NOS VAMOS A DEJAR ENGAÑAR UNA VEZ MÁS"

El diputado del PRC ha querido dejar claro que su partido "no va a admitir" en esta ocasión "simples palabras" y que si el futuro candidato a la investidura quiere su respaldo, deberá asumir estos compromisos. "No nos vamos a dejar engañar una vez", ha advertido, recalcando que lo que plantean no supone ningún "chantaje" sino que es una "cuestión de justicia".

Además de exponerle sus condiciones para apoyar al futuro aspirante a La Moncloa, Mazón también ha trasmitido al Rey que el suyo es un partido constitucionalista y que, como tal, "no pactará con nadie que ponga en duda el Estado de las Autonomías" ni aceptará "ninguna concesión a los independentistas que ponga en juego la unidad de España".

Aunque el Rey no le ha adelantado si propondrá o no a Sánchez para la investidura, Mazón ha comentado que está en el ambiente que él será el elegido por ser el líder del partido más votado en las elecciones del pasado 28 de abril. También desconoce si las negociaciones para su eventual investidura se alargarán porque Felipe VI no le ha insinuado nada en ese sentido.

SÁNCHEZ Y REVILLA QUEDARON EN HABLAR

De entrada, ha confirmado que Sánchez llamó al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras los comicios generales y los municipales y autonómicos del pasado 26 de mayo pero para felicitarle por el "éxito" cosechado por el PRC en ambas citas electorales. Eso sí, quedaron en que volverían a hablar.

Él, por su parte, también ha contactado con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, pero en su caso para hablar sobre la composición del Grupo Mixto, donde está integrado el PRC, y no para hablar de las condiciones que su partido pone encima de la mesa para un futuro apoyo al candidato a la Presidencia del Gobierno.