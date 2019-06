El PPdeG dice que el PSOE ofreció a Jácome ser presidente de la Diputación de Ourense dos años y otros dos alcalde

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha denunciado que el PSOE "a lo que se ha dedicado estos días ha sido a repartirse sillas" y que llegó a ofrecerle al líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, "ser presidente de la Diputación los dos primeros años y los dos segundos ser el alcalde de la ciudad de Ourense".

"De los problemas de la ciudad no han hablado, solo sobre el reparto de sillas", afirmó Tellado en declaraciones a los medios minutos antes de acceder al salón de plenos del Ayuntamiento de Ferrol, en donde asistió como invitado a la toma de posesión de la nueva corporación y en donde fue investido alcalde el socialista Ángel Mato.

Tellado ha justificado el pacto que permite a José Manuel Baltar retener la Diputación de Ourense a cambio del apoyo del PP a Gonzalo Pérez Jácome para ser alcalde de Ourense en "otorgar libertad al Partido Popular de Ourense para decidir lo que consideraban más útil para los vecinos de esta ciudad".

Además, argumentó que llegaron a esta decisión después de que el PSOE "no aceptara" el planteamiento realizado desde la dirección autonómica del PPdeG para que gobernase la lista más votada en Ayuntamiento y Diputación de Ourense. "Una vez que el Partido Socialista decidió gobernar en donde ganaron y donde perdieron, pues lógicamente las reglas de juego funcionan para todos", agregó.

"Estos días me ha llamado mucho la atención, en las negociaciones abiertas, la doble vara de medir del Partido Socialista", ha trasladado el popular, quien ha criticado que "el PSOE piensa que puede gobernar donde gana, pero también donde pierde". "Piensa que puede pactar con todas las fuerzas políticas y que los demás no podemos", agregó.

PROPUESTAS DE FUTURO

Con respecto al caso particular de Ourense, esgrimió que "lo que hay es un acuerdo entre el PP de Ourense y Democracia Ourensana, no en base a reparto de sillones, sino que en base a propuestas de futuro para Ourense, un acuerdo que incluye la aprobación de unos presupuestos, ya que esta ciudad no los tienen desde hace más de cuatro años, la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que es un problema muy grave en la ciudad de Ourense, y un programa de gobierno para los próximos años, con asuntos claves".

"Estamos contentos de que el Partido Popular de Ourense llegara a un acuerdo que garantiza la estabilidad y la gobernabilidad de dos instituciones, como son el Ayuntamiento y la Diputación, y pienso que eso es lo verdaderamente importante y en donde en los próximos cuatro años el Ayuntamiento de Ourense va a tener un gobierno y mayoría absoluta, en un gobierno paritario entre Democracia Ourensana y Partido Popular que va permitir gobernar con 14 concejales en una corporación de 27", afirmó.