El PPN enviará un burofax a los alcaldes que colocaron la ikurriña para que no lo vuelvan a hacer este verano

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, va a remitir un burofax en los próximos días a todos los alcaldes navarros que colocaron la ikurriña el verano pasado para que no lo vuelvan a hacer en las próximas fiestas patronales y, advertirles de que, en caso de hacerlo podrían incurrir en un delito de prevaricación.

El PPN ha decidido adoptar esta medida después de que varios juzgados hayan estimado en los últimos meses los recursos presentados por la Delegación del Gobierno en Navarra contra diversos ayuntamientos por la colocación de la ikurriña en sus fiestas patronales.

En concreto, los Consistorios condenados han sido Pamplona, Ayegui, Berriozar, Burlada, Estella, Etxarri-Aranatz, Barañáin, Tafalla, Villava, Irurtzun y Olazagutia.

Ana Beltrán ha apuntado en una rueda de prensa que las sentencias exponen que "derogar la ley foral de símbolos no permite la colocación de la bandera de otra comunidad, puesto que al no tener esta ley foral, la que rige es la norma estatal, que establece que las únicas banderas que pueden ondear en un ayuntamiento son la bandera de España, la bandera de la Comunidad Autónoma y la del municipio".

Así, la dirigente 'popular' ha afirmado que "la colocación de la ikurriña es una actuación administrativa declarada disconforme con el ordenamiento jurídico y por tanto se trata de una resolución arbitraria en un asunto administrativo y totalmente injusta".

Ana Beltrán ha manifestado que, por ello, los alcaldes que vuelvan a colocar la ikurriña podrían incurrir en un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal, que establece que "a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".

"NO DUDAREMOS EN DENUNCIAR"

La presidenta del PPN ha manifestado que los 'populares' van a permanecer "muy atentos a las fiestas patronales y a lo que ocurra en los ayuntamientos con la colocación de las ikurriñas y no dudaremos en ningún momento en denunciarlo". "No vamos a consentir que se falte al respeto a Navarra ni a los navarros, ni que se salte la ley ni cinco minutos. Hasta ahora los alcaldes han hecho de su capa un sayo, pero ahora hay sentencias y no las pueden obviar", ha afirmado.

La dirigente del PPN ha asegurado que "con la colocación de la ikurriña los nacionalistas vascos pretenden mandar un mensaje a toda España, e internacionalmente en algunos casos, de que Navarra es Euskadi, algo que es una falta de respeto a todos los navarros que quieren que nuestra comunidad siga siendo lo que es".

Ana Beltrán ha afirmado que el cuatripartito derogó la ley de símbolos "para poder colocar la ikurriña en las instituciones navarras, creyendo ellos que iba a ser impune", pero ha señalado que "tras las sentencias, por mucho que les gustaría a los nacionalistas vascos, no se puede volver a colocar las ikurriñas".