PPE afea a Sánchez que clame contra el extremismo, cuando él tiene apoyo de "extrema izquierda" e independentistas

El líder del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara y candidato de esta formación en las próximas elecciones europeas, Manfred Weber, ha afeado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avise contra la extrema derecha y el autoritarismo mientras él ha llegado al Gobierno gracias al apoyo de la "extrema izquierda" de Podemos y los partidos independentistas catalanes. Weber ha mostrado su preocupación por este hecho y por la estabilidad política de España.

"La extrema derecha es un peligro, pero los extremistas no tienen color. Es un proeuropeo comprometido, pero su gobierno no podría existir sin el apoyo de la extrema izquierda y los separatistas, esto nos preocupa", ha afirmado ante el presidente del Gobierno en el debate sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo.

Sánchez, en su turno de respuesta, le ha replicado que, aparte de la presencia de la ulltraderecha en las instituciones, lo que le preocupa es "como, sutilmente, la ultraderecha está condicionando la agenda política de partidos que otrora eran europeos y querían fortalecer el proyecto europeo", en particular en asuntos como la inmigración.

GARANTIZA SU APOYO ANTE EL INDEPENDENTISMO

Weber ha recalcado que el deber de los "creyentes europeos" es "marcar una clara línea de división con los nacionalistas". Por eso, ha garantizado al presidente del Gobierno su apoyo ante el desafío independentista en Cataluña.

"Europa y España están construidas sobre la base del Estado de derecho. Apoyamos al Gobierno de Rajoy y haremos lo mismo si usted nos necesita", ha dicho.

El alemán ha asegurado tener el "mayor respeto" por el Ejecutivo de Sánchez, pero ha subrayado que también le preocupa la estabilidad política en España y el hecho de que el Gobierno "no tenga una mayoría estable y constructiva" en el Congreso.

A modo de ejemplo, el líder democristiano ha criticado que Sánchez no cuente con los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. "España es una de las grandes economías de la eurozona, y eso significa menos estabilidad y más incertidumbre", ha expresado. Sánchez le ha respondido que confía en aprobarlos en abril.

En materia económica, Weber ha defendido que la "buena marcha" de la economía española se debe a los "esfuerzos" del Gobierno de Mariano Rajoy y ha instado a Sánchez a "no seguir a los populistas" y a no revertir las reformas del Ejecutivo anterior.

INMIGRACIÓN ILEGAL

Con respecto a los flujos migratorios, el líder del PPE en el Parlamento Europeo ha señalado que España tiene una "responsabilidad especial" y ha denunciado que las llegadas de migrantes ilegales se han doblado por segundo año consecutivo. En este sentido, ha puesto el ejemplo de Bulgaria, que ha "reducido la migración ilegal casi a cero" gracias a un muro con Turquía.

"Un muro, como los que tiene en Ceuta y Melilla. Los búlgaros han reducido la migración ilegal casi a cero, es posible. En Europa tenemos que detener la migración ilegal, esperamos que España haga lo mismo", ha apuntado.

Sánchez le ha respondido diciendo que acepta que "traslade la visión del PP" español, pero le ha pedido que contraste los datos porque "la inmigración no llegó con el Gobierno del PSOE", sino que ya en 2017 los flujos aumentaron un 137 por ciento. Según Sánchez, lo que sí llegó con su Gobierno fue "la política migratoria, que no había hasta entonces".

Además, ha dejado claro que España tiene acuerdos de retorno con varios países --entre ellos Marruecos y Mauritania, y quiere impulsar el retorno voluntario a Malí-- y, además, está "fortaleciendo la política de fronteras" y la de integración de los inmigrantes.

También que España está a favor de que se reforme el sistema europeo común de asilo y de que no se ponga en duda Schengen, cosa que, ha dicho, están haciendo "no partidos minoritarios, sino que forman parte de grandes partidos como el PPE". "No podemos hacer ningún retroceso", ha remachado.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para insistir en que "el desafío de la inmigración" exige de todos una posición compartida basada en "responsabilidad y solidaridad" y que incluya dedicar recursos al desarrollo de África.