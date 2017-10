El PPE avisa al Gobierno catalán que "la democracia está perdida si no aceptas la Constitución"

El presidente el grupo Popular Europeo (EPP), el eurodiputado democristiano alemán Manfred Weber, ha defendido este miércoles que "el fundamento de todo en la Unión Europea es el Estado de Derecho" y ha alertado de que "la democracia está perdida si no aceptas ya el fundamento de una Constitución y sus principios" en alusión a la situación en Cataluña tras la celebración de una consulta independentista al margen de la ley.

"El fundamento de todo en la Unión Europea es el Estado de Derecho. Es el fundamento de todo", ha avisado en rueda de prensa el presidente del grupo popular europeo, al ser preguntado por su valoración de la situación en Cataluña en vísperas del debate de este miércoles en la Eurocámara sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Cataluña.

"La democracia está perdida si no aceptas ya el fundamento de una Constitución y sus principios", ha remachado. Weber ha reclamado a "todo el mundo que respete el Estado de Derecho" en Cataluña y ha rechazado todo paralelismo con la situación en la región alemana de Baviera, con una fuerte identidad propia.

"La comparación con Baviera no es aceptable. Porque en Baviera ahora estamos luchando para una representación fuerte en Berlín. Queremos defender nuestros intereses en Berlín. Somos alemanes, no hay duda de esto", ha subrayado.

NO CREAR CONFLICTOS ENTRE IDENTIDADES

Weber ha asegurado que le gusta "mucho" ser "bávaro" pero también es "ciudadano alemán" y "un europeo verdadero y convencido" y ha defendido que en el Partido Popular Europeo defienden "combinar las diferentes identidades".

"No debemos hacer un conflicto entre estas", ha zanjado, tras recordar que "algunos radicales" en las manifestaciones previas al referéndum del domingo en Cataluña quemaron "no sólo banderas españolas, sino también banderas europeas". "No es el momento de volver a construir fronteras, como con Reino Unido ahora. La idea europea va de construir puentes", ha remachado.

LOS VERDES

Por su parte, el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en la Eurocámara ha reclamado a la Comisión Europea que proponga sus "buenos oficios" para relanzar el diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat ante el riesgo de que la violencia "degenere" por "acciones unilaterales de unos u otros".

"Acciones unilaterales de unos u otros podrían promover violencias mucho más graves", ha alertado en otra rueda de prensa el copresidente del grupo de los Verdes, el eurodiputado belga verde, Philippe Lamberts, que ha insistido en que "no hay que subestimar el riesgo de que degenere" el conflicto en Cataluña a la luz de la violencia del domingo.

"La Comisión debe promover realmente el diálogo", ha reclamado la otra copresidenta del grupo, la eurodiputada alemana Ska Keller, que ha insistido en que a pesar de que "lo que la UE puede hacer es limitado", la Comisión debe "ofrecer sus servicios como mediador". "No podemos mirar para otro lado como UE. Ha habido muchas peticiones de ayuda", ha esgrimido.

La eurodiputada alemana ha denunciado que la violencia policial durante la celebración del referéndum en Cataluña este domingo ha sido "totalmente desproporcionada contra ciudadanos pacíficos en las calles" y no se puede recurrir a la violencia para resolver "un conflicto político".

Por ello, ha criticado que la reacción de la Comisión a lo ocurrido este domingo "no ayuda", al tiempo en que ha confiado en que esclarezca su posición en el debate sobre la situación en Cataluña que celebrará el pleno de la Eurocámara este miércoles, que no se ceñirá a la violencia policial como pedían los Verdes, sino que también cubrirá el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Cataluña, como respaldaron los grandes grupos.

Lamberts también ha criticado la "timidez" de la Comisión para implicarse en este caso alegando que "es un asunto interno del Estado español". "Entonces ¿Por qué hablamos de los rohingyas en Birmania? (*) De los Derechos Humanos en China?", ha ironizado, criticando que "el impacto" por la diferencia de trato "para la credibilidad de la Unión Europea" no se está midiendo.

"No se trata de si hay base legal, si hay una infracción a los derechos fundamentales. Se trata de una cuestión política. Vemos que no hay diálogo político entre Barcelona y Madrid desde hace años (*) Todo lo que pueda ayudar a restablecer el diálogo es urgente", ha esgrimido, tras criticar que Europa sólo se implicó "seriamente" en las Guerras de los Balcanes tras "esperar la iniciativa del entonces Gobierno americano".