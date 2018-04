El PPCV muestra su "respeto absoluto" al archivo de la investigación a Oltra por supuesto fraccionamiento de contratos

En declaraciones a los medios en Les Corts, ha señalado que el PP intenta hacer gala de ser "coherente" y respeta siempre las decisiones judiciales, en este caso del ministerio público, "a diferencia del PSPV y de Bloc Compromís, como hizo Oltra desde la propia mesa del Consell como vicepresidenta cuando atacó a los magistrados del TSJCV por la sentencia en contra del decreto de chantaje lingüístico del Consell".

Ha señalado que llevaron este tema a Fiscalía porque había un informe de la Intervención "que decía que hay irregularidades y que la forma en que se estaba ejecutando ese sistema no se ajustaba a derecho". Si ahora, ha indicado Bonig, Fiscalía no ha observado esas irregularidades, ellos no tienen más que acatar las decisiones judiciales como hacen siempre.

"Ni vamos a presionar a jueces y fiscales ni vamos a obstaculizar la acción de la justicia como hace el gobierno del Titanic Botànic", ha señalado.