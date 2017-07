El PPCV advierte que Oltra "sigue los mismos pasos que Puigdemont burlando la justicia" con el decreto de plurilingüismo

La portavoz de Educación del grupo del PP en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha señalado que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "sigue los mismos pasos" que el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, "burlando la justicia", ya que "la actitud chulesca de Oltra de desobediencia expresa a la sentencia judicial de suspensión del decreto del chantaje lingüístico es un insulto a la justicia y un ataque al estado de derecho".

Así lo ha manifestado este sábado en un comunicado después de que, el viernes, Oltra señalase que el Consell acata las resoluciones judiciales pero no las comparte y pidiese a las familias "tranquilidad porque los niños comenzarán con total normalidad el curso en los centros elegidos por sus padres", tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligan a suspender su decreto del plurilingüismo y volver a la normativa anterior de 2012.

Gascó ha calificado de "vergonzoso que el Consell, para justificar lo que no tiene justificación, manipule y mienta sobre el decreto del chantaje lingüístico". "El Consell miente para tapar la ineptitud del conseller de Educación, Vicent Marzà, y seguir trabajando en la hoja de ruta de Compromís, que tiene como objetivo conseguir imponer un modelo de educación único, que adoctrine a nuestros jóvenes en la imposición del nacionalismo, la misma hoja de ruta del independentismo catalán".

La portavoz 'popular' ha calificado las declaraciones de Oltra como de "barbaridades". "Que en un estado de derecho la vicepresidenta deje entrever que va a seguir incumpliendo lo que dicta el TSJCV y dejar las cosas como estaban, sin paralizar el decreto ni toda la normativa que estuviera al amparo del mismo, es un ataque sin precedentes a la justicia", ha aseverado.

La diputada afirma que desde el Ejecutivo autonómico "no respetan la independencia del poder judicial ni piensan acatar la sentencia". "Para hacerlo deberían dictar ya unas instrucciones claras por escrito para despejar ambigüedades. Deberían repetir los procedimientos administrativos que están al amparo de este decreto", ha apostillado.

"MARZÀ ESTÁ ESCONDIDO ESPERANDO QUE ESCAMPE"

A su juicio, "Oltra ha dejado bien claro que no van a hacer nada y que van a seguir desobedeciendo a la justicia". "La actitud chulesca de Oltra es un insulto a la justicia. No es normal que no se atenga a lo que diga un auto y una sentencia. A todo, Marzà está escondido esperando a que escampe, en lugar de dar la cara y asumir su responsabilidad tras el varapalo judicial", ha recriminado .

Gascó ha anunciado que desde el PPCV van a "seguir velando por los derechos de las familias, a las que se ha sometido a un chantaje", al tiempo que ha afirmado que "no se trata de poner en cuestión si se está a favor o en contra de una lengua u otra". "Todos apostamos por un modelo plurilingüe. Lo que se pone en cuestión es un tema de derechos y de libertades para coaccionar a las familias, para imponer un modelo", ha matizado.

"Es una vergüenza que los dirigentes de Compromís se salten a la torera las resoluciones judiciales, en un acto sin precedentes, y que encima se sacudan la responsabilidad y le trasladen la carga de la culpa al secretario autonómico que pertenece al PSOE. No tienen nada que perder porque las consecuencias las pagaría el PSOE", ha asegurado.

"PUIG NO PUEDE SEGUIR CALLADO"

La portavoz de Educación ha reclamado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "no puede seguir callado ante esta actitud de dejar a los pies de los caballos a los alumnos, a los equipos directivos de los centros y a los dirigentes del PSOE".

En esta línea, ha tachado de "vergonzoso" que Puig "prefiera anteponer el sillón de la Generalitat a los intereses de todos los valencianos". "Debería dar la cara y salir a defender los derechos y libertades de la sociedad valenciana antes que avalar a un partido que extorsiona imponiendo un modelo sectario y nacionalista", ha defendido.

"ÉXITO" DEL DECRETO DE 2012

Gascó ha afirmado que el decreto de 2012 "garantizaba que se pudieran adquirir esas competencias plurilingües", por lo que "Oltra miente cuando dice que es un modelo fracasado, porque no está evaluado pues los niños están en 4º de primaria".

Dicha normativa "se estaba implantando con éxito" pero "para Compromís lo importante no es el aprendizaje de lenguas sino la imposición del valenciano".

"También miente Oltra cuando dice que afecta solo a infantil. Muchos centros aplican el modelo porque exista la posibilidad de aplicarlo en otros niveles, no solo en infantil. Los centros ya han escogido qué asignaturas imparten en cada nivel y no se ha dado ninguna instrucción al respecto", ha criticado.

Por todo ello, ha reivindicado que "Educación tiene que dar instrucciones por escrito, fijar fechas, determinar cómo quedan los modelos lingüísticos de centros, y emitir la relación de normas que quedan anuladas".

"TRABAJAR MÁS, MANIPULAR MENOS"

La dirigente 'popular' ha agregado que "son muchas las cuestiones que tendrían que atender, y que no están haciendo excepto saltarse a la torera las decisiones judiciales y las reglas de juego de un estado de derecho".

Gascó ha pedido a Marzà "trabajar más por la educación y manipular menos para luchar contra el fracaso escolar y mejorar la calidad educativa". "Hay muchos problemas enquistados como las adjudicaciones de profesores, los problemas con los inspectores accidentales, retrasos en infraestructuras y otras cuestiones en las que no están trabajando. Dejan de lado las cuestiones importantes para dedicarse a lo que es doctrina política y sectarismo, algo que no se puede consentir", ha zanjado.