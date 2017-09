El PP cree una "vergüenza" que Javier Fernández no haya "pedido disculpas" tras el fallo del caso Marea

En rueda de prensa en la sede autonómica de la formación, Cuervas-Mons ha señalado como "inaudito" que después de conocerse el fallo este pasado viernes, todavía no se haya escuchado a Javier Fernández aunque sea para dar "una disculpa" cuando la causa afecta "a una materia tan sensible como la educación".

El parlamentario 'popular' ha recordado que su Grupo Parlamentario ha solicitado la comparecencia del presidente asturiano en la Junta General. Al respecto, ha insistido en que los socialistas son "los responsables de poner a estos personajes al frente de la educación".

El fallo condena al exconsejero de Educación del Gobierno asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, a seis años de prisión por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. En cuanto a las penas de otros de los principales acusados, María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión; la funcionaria Marta Renedo a nueve años; y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz a seis años y medio cada uno.

El diputado del PP ha recriminado que, fuera del ámbito judicial, los socialistas y el propio Gobierno asturiano hayan sido "los últimos en actuar" contra este caso de corrupción, cuando ahora se presentan "como los héroes". "Lejos de sentir vergüenza o pedir disculpas lo presentan como un éxito", ha criticado.

Cuervas-Mons ha incidido en que el PSOE rechazaba la comisión de investigación y que la aceptó, sostiene, no por convicción sino por exigencia de UPyD para el acuerdo de legislatura. "No hicieron nada ni prestaron atención a las recomendaciones de la comisión", asegura.

De hecho, ha replicado al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que este sábado afirmaba que se han mejorado los controles en los últimos años, remarcando que desde que se produjeron los hechos "no hubo ni una sola reforma" que favoreciera la mejora de controles.

En referencia a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el parlamentario del PP ha asegurado que su formación ha mostrado siempre colaboración en el proceso criticando, no obstante, los retrasos en su tramitación. "Somos la única comunidad que no tiene legislación propia", ha lamentado.

Para los 'populares' las declaraciones del portavoz del Gobierno este sábado asegurando que se reclamará "hasta el último euro" y afirmando que fue el Principado quien denunció los hechos o remarcando su colaboración con la justicia durante el proceso son "una pose". "¿Cabe no colaborar con la justicia?", se pregunta Cuervas-Mons, resaltando que "fue la denuncia de una particular" la que abrió la investigación de esta causa. Igualmente, ha reprochado al Principado que durante más de seis años no haya realizado investigación interna alguna para estimar a cuánto asciende el daño causado.

"El PSOE asturiano está rodeado por la corrupción", ha dicho el diputado del PP, incidiendo en que su labor como diputado se circunscribe a controlar y orientar al Gobierno de Asturias y analizar los hechos que ocurren en esta comunidad. Así ha respondido a Guillermo Martínez que aseguraba que los 'populares' no están legitimados para criticar al Gobierno asturiano y al PSOE, calificando al PP como "partido de corrupción sistémica".

Sin entrar a analizar todavía las consecuencias que la actitud del Gobierno de Javier Fernández sobre el fallo judicial pueda tener para la negociación de los presupuestos de 2018, José Agustín Cuervas-Mons ha remarcado la "gravedad" del caso Marea, asegurando que "la peor parte" se la han llevado el alumnado y la sociedad en una de las comunidades "que menos invierte en educación".