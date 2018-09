PP arremete contra "la presión vergonzante" de Sánchez a los jueces: "Solo les falta un lazo amarillo en la solapa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado este lunes la "campaña de presión vergonzante" a los jueces que está realizado el Gobierno de Pedro Sánchez para que no le "arruinen" su estrategia de "apaciguamiento" con el independentismo. A su juicio, a los miembros del Ejecutivo socialista ya solo les falta "un lazo amarillo en la solapa".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido el líder de la formación, Pablo Casado, que ha estado centrada en buena parte en las declaraciones que este fin de semana han realizado miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Carmen Calvo asegurando que, si el juicio a los presos independentistas tarda, no sería "lógico" alargar la prisión preventiva.

García Egea ha dejado claro que el PP no va admitir "ni media concesión a los independentistas" porque, según ha dicho, los españoles "no son rehenes de los pactos" a los que ha llegado Sánchez con ellos para alcanzar la Moncloa. "El rehén es el señor Sánchez y que responda él personalmente pero que no ponga como moneda de cambio el futuro de los españoles", ha afirmado.

En este punto, el dirigente 'popular' ha censurado que el Ejecutivo hable de "indulto" cuando "ni siquiera hay condena" y hable de poner fin a la prisión preventiva "sin ni siquiera conocer los tiempos judiciales". En su opinión, lo hacen para "presionar" a los jueces y que "no les arruinen" la estrategia de "apaciguamiento".

"¿Quién cree que es la vicepresidenta del Gobierno para decir que sería ilógico que unos presos continuaran en la cárcel? ¿Es la Justicia ilógica en España? ¿Está acusando a los funcionarios, a los jueces o a los constitucionalistas de este país de no hacer su trabajo", se ha preguntado, para recriminar al Gobierno del PSOE que "encima tenga la desfachatez de decir que no está traicionando a nadie".

De la misma manera, García Egea ha afeado a Sánchez sus declaraciones desde Canadá apelando a la "empatía", con un lenguaje "vacío y superficial". A su entender, debe tener empatía con los policías y guardias civiles, con los jueces, con las familias que son "acosadas en Cataluña" o hacia el orden constitucional.

"Lo único que le queda al Gobierno por hacer en este tema es levantar una pancarta pidiendo la libertad de los presos y ponerse un lazo amarillo en la solapa", ha proclamado, para insistir en que los miembros del Gobierno están protagonizando "la campaña de presión contra la Justicia más vergonzante de los últimos años", algo que ha achacado a las "deudas" de la moción de censura.

"DESAFORTUNADA" COMPARACIÓN CON QUEBEC

El 'número dos' del PP ha calificado de "desafortunada" la comparación de Pedro Sánchez entre Cataluña y Quebec, ya que, según ha recordado, esa tierra canadiense es hoy "menos prospera" tras las convocatorias de referédums. Y ha aprovechado para denunciar que ahora el presidente del Gobierno diga que está a favor del Tratado de Libre Comercio entre España y Canadá cuando en el pasado lo criticó. "La rectificación del día nos llega desde el otro lado del Atlántico", ha resaltado.

Además, García Egea ha dicho que no saben qué va a hacer Sánchez ante el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. "No sabemos si va a soplar las velas con Torra o Puigdemont o va a venir con el PP a sumarse a las iniciativas de reforzamiento institucional que están planteando en las distintas cámaras", ha exclamado.

El 'número dos' del PP ha afirmado que están ante un momento "muy delicado" para España y Sánchez está "débil" porque es "preso de los independentistas y preso de su falta de "credibilidad, honorabilidad y falta de explicaciones", en alusión a la polémica en torno a su tesis doctoral. Es más, ha dicho que la actuación de Sánchez, sobre todo en Cataluña, le pone las cosas "muy difíciles" a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que podría convocar elecciones autonómicas antes de que acabe el año.

ESTE MARTES PRESENTARÁN SU PROPOSICIÓN DE LEY

En una conversación informal con los periodistas, García Egea ha confirmado que el Grupo Popular presentará este martes en el Congreso una iniciativa para impedir al Gobierno "indultar a los posibles condenados en cualquier momento de la historia por los delitos de rebelión y sedición" y que incluirá "nuevos tipos penales" como la convocatoria ilegal de referéndum.

Esta última iniciativa fue anunciada por Casado este verano, pero al final su presentación se ha ido retrasando. Fuentes del PP ya señalaron a Europa Press que el partido estaban consultando con expertos constitucionalistas y penalistas para que esta propuesta prospere en su tramitación parlamentaria sin problemas.

García Egea ha acusado al PSOE de mantener "oculta" una enmienda que ya presentó en su día el PP para evitar los indultos a los condenados por sedición y rebelión. Por eso, ha dicho que el Grupo Popular quiere incluir este asunto en una proposición de ley que registrarán en el Congreso y después enviarán a los demás grupos parlamentarios para que se pronuncien, ya que, en su opinión, se trata de "hablar claro" y que cada partido "explique lo que plantea". "Esperamos contar con los votos favorables de la mayoría del Congreso", ha concluido.