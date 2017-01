Política

El PP dejará vacante la presidencia de honor del partido tras el divorcio de Aznar

El PP no tiene previsto cubrir el hueco de José María Aznar en la presidencia de honor del partido a la que el expresidente renunció el pasado 20 de diciembre, ya que no prevé cambiar sus Estatutos cuando establecen que sólo pueden ocupar el puesto los ex presidentes nacionales del partido y no queda nadie más que Mariano Rajoy, actualmente en el cargo.