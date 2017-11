El PP recalca que el sistema español es tan garantista como el belga y confía en la colaboración de este país

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha criticado que haya dirigentes belgas que pongan "en duda" la "ejemplar" democracia española, en alusión sobre todo a las palabras del ministro del Interior de Bélgica, Jan Jambon, en las que decía que el Gobierno de Madrid ha ido "muy lejos" y pedía la intervención de Europa. En este sentido, ha recalcado que el sistema procesal español es tan garantista o más que el belga y ha confiado en la colaboración de este país ante una orden de detención internacional contra Carles Puigdemont y varios exconsejeros catalanes.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras el comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Casado ha afirmado que en esa reunión han expresado un "rechazo rotundo" a las palabras del exprimer ministro belga Elio Di Rupo contra el presidente del Gobierno de España. "Creo que son unas palabras ofensivas no solo contra Mariano Rajoy sino también contra el partido que le apoya y contra todos los españoles", ha manifestado.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que "no se debe caer en la descalificación" y "mucho menos en poner en duda una democracia ejemplar como es la española", que ha tomado unas "medidas institucionales" que habría tomado "cualquier otro gobierno del mundo" si tuviera que "frenar un desafío secesionista" en una parte de su territorio.

LOS POLÍTICOS FLAMENCOS "UTILIZAN" EL TEMA CATALÁN

Ante las palabras del ministro belga Jambon, Casado ha recordado que es un político que pertenece a una formación "que es declaradamente xenófoba" y que está inmersa en una estrategia para "debilitar a su propio primer ministro, que forma parte de otro partido y otra sensibilidad nacionalista". A su entender, los políticos flamencos están "utilizando" el problema catalán "para su propio proceso".

Dicho esto, ha reiterado que "no se pueden hacer ese tipo de declaraciones" --al asegurar que España ha ido "demasiado lejos"-- porque la democracia española "es ejemplar" y "muy garantista". "Es absurdo decir que el sistema penal español no es garantista", ha exclamado, para recordar que los medios de comunicación llevan meses avisando de los tipos penales en los que podían incurrir los independentistas si seguían adelante con su hoja de ruta soberanista.

En cuanto a la interpretación que han realizado algunos comparando la justicia belga y la española, Casado ha dicho que esos análisis "o parten del desconocimiento o parten del sectarismo". "Bélgica y España son países aliados que forman parte de la UE. El sistema procesal español es muy garantista, probablemente incluso más garantista que el que hay en Bélgica", ha enfatizado.

El vicesecretario de Comunicación ha subrayado que España es un Estado de Derecho "con plena separación de poderes" y con "absoluta independencia judicial". En este sentido, ha avanzado que las medidas que tome este jueves el Tribunal Supremo --que ha citado a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los miembros de la Mesa -contarán con el respeto del Partido Popular, como ha hecho hasta ahora.

Al ser preguntado si se plantea el PP la posibilidad de que Bélgica no entregue a Puigdemont, el dirigente del PP ha asegurado que no se plantean que un Estado miembro de la UE "no colabore ante órdenes de detención internacional". "Tenemos un respetuoso comportamiento con todos nuestros socios en la UE y esperamos que el resto lo tenga", ha dicho, para agregar que en el caso de Puigdemont es un "clamor internacional" a favor del cumplimiento de la legalidad y el marco constitucional español que también forma parte del "acervo comunitario".

VE EN LA HUIDA DE PUIGDEMONT UN "ESPECTÁCULO"

Casado ha señalado que "la huida" de Puigdemont a Bruselas es un "espectáculo" que, según ha dicho, algún "histórico dirigente socialista" lo ha valorado como "más propio de alguna película de Berlanga o de Monthy Python". "Nosotros lo valoramos con absoluta prudencia y con absoluto desdén", ha dicho.

Según ha dicho, los catalanes no merecen ese "espectáculo". "Y después de conocer las valoraciones de algunos de sus exsocios y excompañeros, creo que tampoco lo merecen ellos". En su opinión, "huir a otros país" con el objetivo de "internacionalizar" su propio "desvarío" y "probablemente retrasar los plazos" para asumir responsabilidades es "francamente irresponsable".

Tras reiterar que todo apunta a que Puigdemont quiere "dilatar el proceso" y por eso incluso ha empleado una lengua distinta, el neerlandés, el dirigente del PP ha explicado que los mecanismos que surgieron para luchar contra el terrorismo también se pueden utilizar contra otros delitos. Y en este sentido, se ha mostrado convencido de que, ante una persona como Puigdemont que ha podido "cometer algún delito" y está "prófugo" de la Justicia, las "autoridades belgas van a responder" Así, ha indicado es que ahora el juez lo ha dejado en libertad con medidas cautelares hasta su próxima declaración el día 17 de noviembre.