El PP carga contra el "juego de las sillas" de Colau, que trata de "marear a todos" para quedarse sentada

En declaraciones a los periodista durante la tribuna informativa organizada por Nueva Economía Fórum, Maroto ha dicho que Colau "ya no puede engañar a más barceloneses" con su postura ante la convocatoria del referéndum en Cataluña.

"Está haciendo el juego de las sillas, marear a todos a ver si se queda sentada, en este caso la única que se queda sentada", ha señalado el 'popular'. En este sentido, ha asegurado que la posición de los partidos constitucionalistas ha sido "absolutamente clara desde hace muchísimo tiempo".

"No será por no advertirlo de forma pausada y serena", ha afirmado, para después apuntar: "Se dijo: 'si hay desafío, habrá una respuesta proporcional, contundente y firme' y esa respuesta que no se esperaban se está produciendo". Además, ha asegurado que el primer error de los independentistas ha sido "considerar que la respuesta del Estado iba a ser meliflua".

En este sentido, ha agradecido al Gobierno y a los partidos de la oposición que le han mostrado su apoyo --PSOE y Ciudadanos-- la "respuesta de nivel" de la que ha destacado que no tiene precedentes. Para él dirigente 'popular' es importante que las formaciones políticas estén unidas en la cuestión catalán pese a sus discrepancias.

HAY INDEPENDENTISTAS ARREPENTIDOS

Así, ha recalcado que los independentistas "no habían calculado bien la fortaleza y firmeza del Estado de derecho" y es ahora, cuando el Gobierno ha comenzado a actuar cuando "se han dado de bruces con la realidad".

"Dijimos: 'respuesta contundente pero prudente', y se han encontrado con contundencia y prudencia", ha afirmado y ha añadido que ese es el motivo por el que "hoy hay independentistas arrepentidos".