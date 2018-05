El PP insiste en que la sentencia del Supremo confirma que "existe delito" en el caso Feval "como denunció Monago"

Concretamente, esta sentencia conocida este jueves reduce a cuatro años y medio la pena en el caso de Francisco Cerrato, a un año y nueve meses para José Luis Viñuela, mientras que a José Villa le absuelve de todos los delitos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

En este sentido, Manzano ha reiterado que como partido político y "como político" no pueden entrar a valorar "la puesta o no puesta de más o menos penas", ya que no posee "ninguna formación en Derecho", pero lo que sí pueden valorar es que "cuando el gobierno de José Antonio Monago puso eso en manos de la Fiscalía es porque ve una presunción de un delito", algo que, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Audiencia Provincial de Badajoz confirmaron.

Asimismo, ha continuado, con esta sentencia el Tribunal Supremo confirma que "sigue viendo ese delito" porque "si no lo hubiera visto hubiera absuelto a todos los condenados, pero no es el caso", ha sostenido, tras lo que ha reiterado que el Partido Popular extremeño no va a entrar a valorar "cómo se aplica el grado de pena en el Código Penal o en el Código Civil".

"El Tribunal Supremo sigue viendo el delito, otra es que tengan más pena, tienen menos pena, pues es como si entramos por una dirección prohibida, yo no sé si la multa son de 200, de 300, de 2 puntos, de 3 puntos o de retirada del carné porque no me toca a mi valorarlo, pero lo que si está claro es que si usted entra por una calle en dirección prohibida usted comete una imprudencia y es sancionable", ha señalado Fernando Manzano.

En esta misma línea, el secretario general del PP extremeño ha insistido en que sobre si existe o no delito, el Tribunal Supremo "ha dicho que sí existe" puesto que "sigue condenando a dos de esos tres señores".

"Desde el PP de Extremadura lo que valoramos es que había delito, el Tribunal Supremo ha confirmado el delito y esos señores siguen teniendo penas de cárcel y sanciones económicas importantes", ha reiterado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Manzano ha hecho estas declaraciones en respuesta a los medios de comunicación en una rueda de prensa en Mérida para valorar las medidas a favor de la región que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los cuales ha valorado como "muy inversores e importantes" para Extremadura.

En este sentido, el secretario general del PP extremeño ha destacado las inversiones en materia de infraestructuras ferroviarias que recogen los PGE puesto que gracias a estas Extremadura "va a tener muy pronto un tren de alta velocidad rodando por las nuevas vías" de la región, ya que, tal y como anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en 2019 la comunidad autónoma "tendrá un tren de alta velocidad".

Además, ha continuado, estos presupuestos recogen "subidas importantes" para los "más de 200.000 pensionistas" de la región, una bajada de impuestos "importante" para los extremeños puesto que la presión fiscal en Extremadura es "muy alta", así como mejoras salariales para los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional.

Asimismo, Manzano ha destacado que se trata de unas inversiones que "se van a ver en Extremadura durante este año y el próximo" y que van a ser realizadas por el Gobierno del Partido Popular ante la "falta de inversiones e inacción" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien "prometió y no ha hecho nada".

Por ello, el PP de Extremadura ha lamentado que el Partido Socialista haya votado "en contra" en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, tras lo que ha señalado que los socialistas "han criticado duramente" estos presupuestos, por lo que "no querían las inversiones para Extremadura", ha dicho, a lo que ha añadido que "el colmo del colmo" sería que "a partir del lunes se pongan la gorra de exigir que se cumpla lo presupuestado".

En esta misma línea, Fernando Manzano ha criticado la "falta de gestión y de atención a los extremeños" por parte del gobierno de Fernández Vara puesto que, ha destacado, son "muchos" los ciudadanos que "alzan la voz contra el gobierno de Extremadura" para exigir que "hagan algo", tras lo que ha recordado que el PP extremeño "estará ahí, al lado" de los extremeños para atender su problemas y necesidades, por lo que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, visitará este viernes Miajadas y Madrigalejo para "compartir y escuchar".

CASO GÜRTEL

Por otra parte, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, el secretario general del Partido Popular extremeño ha insistido en que "no hay una condena por corrupción al PP en España" puesto que el partido "nunca ha estado imputado ni procesado" por esta cuestión, ya que, "tal y como dice la sentencia", "el PP es responsable civil como partícipe a título lucrativo" en relación al artículo 122 del Código Penal.

Por ello, Manzano ha invitado a todos a que lean la sentencia "detenidamente" ya que "lo que se impone al PP es una multa" puesto que el partido "no era conocedor de lo que estaban haciendo personas individualmente", tras lo que ha reiterado que el Partido Popular "no es ni puede ser responsable" de lo que se haga en las candidaturas locales de "unos municipios en un momento determinado" puesto que en España hay "más de 8.000 candidatos locales" y es "imposible".

"Nadie puede estar en lo que haga cada uno de los candidatos, de los más de 8.000 candidatos a alcaldías del PP que hay en España", ha proseguido Fernando Manzano, tras lo que ha insistido en que "si el PP hubiera sido conocedor del tema" no lo habría permitido y "no se estaría hablando de una multa, sino de una condena".

En esta misma línea, el secretario general del PP extremeño ha insistido en que se trata de un tema de "hace 15 años", en el que están envueltas personas que "ya fueron apartados" del partido "hace mucho tiempo", tras lo que ha reiterado que el PP "solo tiene una multa como partícipe a título lucrativo" y ha indicado que el partido recurrirá la sentencia.

No obstante, ha continuado, en la actualidad el Partido ha aprobado dos reformas estatutarias y un reglamento interno "importante" de la conducta de los cargos públicos" para aumentar el control a nivel interno del partido, por lo que "hoy está afortunadamente más controlado todo", aunque "evidentemente" estos casos "hacen daño a la imagen" del PP.

MOCIÓN DE CENSURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otra parte, en respuesta a preguntas de los medios sobre la posibilidad de que el secretario general y líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentase una moción de censura en el Congreso de los Diputados, ya que en el momento de la rueda aún no la había registrado, Manzano ha sostenido que se trata de un mecanismo "absolutamente democrático", pero que "debe contar con el apoyo suficiente" para salir adelante".

Otra finalidad de esta posible moción de censura, ha proseguido el Manzano, sería la misma que cuando Guillermo Fernández Vara la impulsó durante el gobierno de José Antonio Monago ya que "como no consiguió sacarla adelante", "sirvió para recorrer los platós de televisión regionales y nacionales y darse auto bombo", por lo que ha señalado que "tal vez" Pedro Sánchez "lo que pretende es darse visibilización y recorrerse los platós".

"Una moción de censura lo único que va a traer es la ronde de los platós e inestabilidad en el país", ha continuado, tras lo que ha catalogado como un "despropósito" esta posible moción, que "solo hará daño" al país.