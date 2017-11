PP no responde a Podemos en Pleno por sus "faltas de respeto" a Cifuentes, a la que llaman "kalesi que se hace la rubia"

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha preguntado al Gobierno regional, entre otras cuestiones, por qué el PP y Ciudadanos "tienen miedo a debatir sobre impuestos" o si no tienen derecho los madrileños a "saber cuánto se van a beneficiar de las medidas de Presupuestos"

A su parecer, desde el Ejecutivo de Cifuentes están "vulnerando la Constitución" porque no cumplen el artículo 134.7 que señala que "no se pueden modificar los impuestos de forma sustantiva con un acuerdo presupuestario". Asimismo, ha afeado que se vaya a llevar a cabo una "rebaja fiscal" mientras se tiene deuda.

"Es algo que le gusta muchísimo al contrario del Ayuntamiento de Manuela Carmena", ha dicho. A continuación, Gutiérrez ha aseverado que el Gobierno de Cifuentes, "la kalesi que se hace la rubia", "sube la deuda mientras el Ayuntamiento la baja".

En este punto la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, le ha llamado al orden a lo que el diputado de Podemos ha contestado que "todos los jueves" sueñan con la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

A sus palabras ha contestado la consejera de Economía del Gobierno regional, Engracia Hidalgo, indicando que mientras les "falten al respeto basándose en la mentira" no contestará a las preguntas de Podemos.

En este punto se ha referido a la cuestión anterior formulada por Podemos al consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, en la que la diputada María Espinosa llamó a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, la "patrona de los corruptos".

"Absolutamente todo tiene un límite, mientras no nos tengan respeto institucional y personal y retire lo que ha dicho, que es mentira, no voy a tener el respeto de contestar a las preguntas que me hagan", ha dicho Hidalgo.

La consejera de Economía ha defendido que en su grupo no hay "ni una sola persona imputada que haya sido juzgada con una sentencia como culpable". "Dejen de mentir", ha concluido.