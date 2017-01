El PP aprueba mañana el reglamento de su congreso, con las primarias y la acumulación de cargos como principales debates

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado este lunes 16 de enero al Comité Ejecutivo Nacional del PP para aprobar los detalles relativos a la organización del Congreso Nacional que el partido celebrará entre el 10 y el 12 de febrero y que aprobará cinco ponencias. En estas semanas previas, el debate interno se ha centrado en torno a la acumulación de cargos, la limitación de mandatos y el sistema de elección de doble vuelta del presidente del PP, que algunas organizaciones como el PP madrileño de Cristina Cifuentes quiere llevar más allá a través de un modelo de primarias.

En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP se aprobará el Reglamento marco del cónclave 'popular', el horario y cuestiones concretas relativas a la organización. Será un congreso sin ningún sobresalto, dado que Mariano Rajoy es el único candidato a la reelección y no se abrirá el debate sobre la sucesión.

De hecho, la principal incógnita es si María Dolores de Cospedal sigue o no como secretaria general del partido, un puesto que ocupa desde junio de 2008. Estas semanas han crecido las voces que cuestionan en privado la acumulación de cargos de la actual ministra de Defensa y 'número dos' del PP, que es a su vez presidenta del partido en Castilla-La Mancha. Entre los argumentos más recurrentes: ocupa un "ministerio de Estado" y conviene que el partido cuente con una persona con dedicación exclusiva y voz propia.

"MUCHAS ENMIENDAS" SOBRE INCOMPATIBILIDADES

El vicesecretario de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido públicamente que en el congreso del PP habrá debate sobre la cuestión de las incompatibilidades porque se han presentado "muchas enmiendas por parte de algunas organizaciones territoriales" a la ponencia Política y de Estatutos.

En las filas del PP subrayan que la continuidad o no de Cospedal es "decisión" de Rajoy, si bien la mayoría pronostica que el presidente del Gobierno es un hombre previsible y no hará cambios en una legislatura con un PP en minoría en el Parlamento, que tiene que centrarse en buscar apoyos con cada ley.

LAS 'PRIMARIAS' DE CIFUENTES

Otro de los principales debates del cónclave 'popular' será el relativo a las primarias en la elección del líder del partido. Tanto el PP valenciano como el PP madrileño han presentado enmiendas en ese sentido para dar más poder a los militantes en la designación de los presidentes a nivel nacional, regional y provincial.

La enmienda del equipo de Cristina Cifuentes para que los militantes voten al presidente del partido tanto en primera como en segunda vuelta ha agitado al PP esta última semana, ya que va más allá que la propuesta de doble vuelta que ha recogido Maillo en la ponencia de Estatutos.

En concreto, el 'número tres' del PP propone que los afiliados voten al presidente en una primera votación pero en la segunda vuelta la decisión sigue quedando en manos de los compromisarios, como hasta ahora.

Desde 'Génova' muestran su voluntad de llegar a un consenso antes del cónclave, eso sí, ya anticipan que el PP no va a "renunciar al modelo de compromisarios". "Podemos trabajar en los porcentajes que tiene que ver con las mayorías reforzadas, en cómo podemos hacer que cuando un candidato tiene el apoyo mayoritario de los afiliados no puedan los compromisarios revertir esa decisión. Podemos perfeccionar el modelo de doble vuelta, pero no cambiar el modelo de afiliados y compromisarios", avisó Maillo el pasado viernes.

La ponencia de Estatutos también recibirá enmiendas para limitar los mandatos del presidente a ocho años, tal y como recoge el pacto de investidura firmado a finales de agosto entre el PP y Ciudadanos. Sin embargo, la dirección nacional no tiene previsto llevar este asunto a las normas internas del partido, al tiempo que subraya que no se aplicará a Mariano Rajoy porque lo firmado con el partido naranja no tiene "efectos retroactivos".

ESTE LUNES TERMINA EL PLAZO DE ENMIENDAS

Precisamente este lunes a las 20.00 horas termina el plazo para presentar enmiendas a las cinco ponencias que se debatirán en el congreso y que han coordinado cada uno de los vicesecretarios: ponencia política y de Estatutos (Fernando Martínez Maillo); ponencia social (Javier Maroto); ponencia económica y de administración territorial (Javier Arenas); ponencia de educación, innovación y cultura (Andrea Levy) ; y ponencia sobre Europa y el papel de España en el mundo (Pablo Casado).

Tras el Congreso Nacional se celebrarán los congresos regionales, que empezarán el fin de semana del 17 y 18 de marzo y se sucederán en los dos fines de semana siguientes. Por su parte, Nuevas Generaciones celebrará su congreso los días 21, 22 y 23 de abril y después se empezarán a celebrar los congresos provinciales, previstos para los meses de mayo y junio. "El PP habrá renovado toda su estructura territorial y orgánica en esta primera mitad de año", recordó el pasado lunes el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.