El PP dice que hay "problemas más graves" para pedir explicaciones al Gobierno que el máster de Montón

En declaraciones en los pasillos del Senado, Cosidó ha admitido que "no ha seguido mucho hoy la polémica" sobre el máster de la ministra y, por lo tanto, no tenía un criterio "muy firme" sobre "si la gravedad de las irregularidades que se han detectado exigirían una dimisión o no".

"Cuando estudiemos el caso, pues lo plantearemos", ha manifestado Cosidó al ser preguntado cómo valora el PP el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Sanidad y si cree que ella debería dar más explicaciones o dimitir.

Eso sí, ha reconocido que hay temas más importantes sobre los que pedir explicaciones a Sánchez en sede parlamentario. "En todo caso, creo que tenemos sinceramente problemas más graves y decisiones más importantes y más negativas de este Gobierno que la cuestión de un máster que la ministra de Sanidad pueda haber hecho hace unos años", ha concluido.