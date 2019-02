PP pide que los presos del procés no gocen de privilegios como en Lledoners por ser "amigos" de los socios de Sánchez

"Le pedimos al presidente Sánchez que se les atienda sin los privilegios que les ha concedido de forma voluntaria en la cárcel de Lledoners. Eso nos preocupa especialmente", ha respondido Maroto en una rueda de prensa en la sede del PP, tras el Comité Ejecutivo de su partido, al ser preguntado si a su partido le inquieta el protagonismo que puede tener Vox en ese juicio, el el que ejerce de acusación popular.

En este sentido, Maroto ha indicado que ahora, ante ese juicio, hay "una oportunidad" para que se demuestre que "no hay privilegios en algunos presos simplemente por ser los amigos" de los "socios de Gobierno" de Pedro Sánchez.

ENMIENDA TOTALIDAD DEL ERC A LOS PGE

En cuanto a la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha anunciado ERC, Maroto ha indicado que Sánchez está "atado de pies y manos a todos los que tienen un problema con España o odian a España", por lo que ahora tiene que afrontar "muchas dificultades" para poder sacar adelante las cuentas públicas.

Según Maroto, Sánchez está pensando en cómo "contentar" a los políticos catalanes independentistas que desafían el ordenamiento jurídico. Por eso, ha subrayado que el PP pide elecciones anticipadas "cuanto antes" para evitar que siga existiendo esa dependencia de los independentistas.

Fuentes de la dirección nacional del PP creen que la posición de ERC es "volátil" y "partidista" y no descartan, por lo tanto, que a última hora pueda retirar su enmienda a la totalidad (ese debate se celebra la próxima semana en el Congreso). En cualquier caso, desde el PP dan por sentado que, aunque no haya Presupuestos, Pedro Sánchez aguantará hasta el último momento y no convocará elecciones generales.